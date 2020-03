La imparable expansión de esta enfermedad vírica, que hace escasas horas ha sido declarada pandemia global por la OMS, deja un rastro de miedos y dudas. Entre ellas, ¿cómo debería lavarse las manos la población? A continuación te damos los pasos que debes seguir y los seis errores que no debes cometer.

La aparición de enfermedades desconocidas, de cuyo tratamiento no hay suficiente información, genera caos en la población que en ningún caso quiere verse implicada en esta peligrosa enfermedad infecciosa. Y lo cierto es que, con un simple gesto como lavarse las manos, podemos tenerlas libres de virus, bacterias y hongos que potencian la aparición del archiconocido coronavirus.



Desde tiempos inmemoriales todo tipo de organización, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), presta especial atención a la higiene en general y al lavado de manos en particular para evitar la transmisión de infecciones y otras patologías relacionadas con el contacto humano y la transmisión de virus a través de la piel.



Las personas no somos conscientes de la importancia de la gran cantidad de bacterias que podemos encontrar en cualquier superficie e, incluso, en alimentos como la manzana, que antes de ingerirlos es necesario lavarlo con cuidado. Debido a esta falta de información o asimilación de la gravedad del asunto, no se le da importancia al lavado de manos y cometemos muchos errores. ¿Quieres saber cuáles son los más habituales? ¡Toma nota para no repetirlos!

1. No mojar las manos primero

A la hora de lavarse, es fundamental humedecer la zona, en este caso las manos, para que la humedad cree una espuma óptima junto al jabón y pueda combatir los contaminantes. Las prisas nunca son buenas y por eso es necesario que te tomes unos segundos para seguir paso a paso estas instrucciones y puedas prevenir el contagio de gérmenes.

2. No frotarse bien las manos

Este quizá es el paso más importante que debes de realizar para evitar el contagio de enfermedades como esta. Sobra decir que es necesario lavarse las manos antes de cada comida y después de ir al baño, pero no siempre le dedicamos tiempo suficiente a esta necesidad. Simplemente debes de frotar bien tus manos con jabón, incidiendo en aquellas zonas en las que no sueles reparar: entre los dedos, la parte de arriba de las manos y los pulgares. No te olvides de las muñecas, que aunque solemos tener menos contacto con ellas (habrás escuchado varias veces en los últimos días comentarios como: ¡No te toques la cara!), también pueden ser un foco de infecciones importante.



El tiempo estimado para que la limpieza se haga correctamente es de 40 a 60 segundos, por lo que deberás frotar tus manos durante ese tiempo como medida sanitaria fundamental. Si no puedes y tienes a mano alcohol desinfectante, lo ideal es que dediques entre 20 y 30 segundos a frotar por completo tu manos, sin olvidarse por supuesto del dorso, donde tambien se acumula una gran cantidad de bacterias.

3. No secarse

¿Cuántas veces te has percatado de que el secador del baño no funciona y te has secado las manos con tus propios pantalones? Este es otro de los errores que solemos cometer cuando estamos fuera de casa y escasean las toallas. La humedad es el vehículo transmisor de bacterias más importante y pueden propagarse de la manera más fácil si después de lavar las manos no te secas correctamente con una toalla o con papel higiénico.

4. No lavar las manos con asiduidad

Ya venimos diciendo a lo largo de este artículo que nuestras manos y nuestros dedos son más peligrosos de lo que parecen debido a la gran cantidad de bacterias y gérmenes que pueden acumularse en ellas. Por ello, es obligatorio lavar esa zona varias veces al día y aplicar gel con alcohol etílico para tenerlas limpias y aseadas.



Son los niños los que tienen mayor probabilidad de apropiarse de esta suciedad debido a que suelen llevarse todo a la boca y estar todo el dia en contacto con otros niños. Debes recordarles a tus hijos que presten atención a la asiduidad de lavarse las manos y que no deben de tocar sus caras sin lavarse correctamente. ¡No te preocupes! Con un poquito de organización notarás cómo tu pequeño se toma unos segundos en frotar sus manitas con jabón, enjuagarlas bien y secarlas con una toalla limpia.

5. No usar jabón

Después de los otros cuatro errores que hemos comentado antes, ¿aún crees que lavarse las manos solo con agua puede prevenir la propagación del virus? Lógicamente, no. Si vas a trabajar en transporte público y no puedes trabajar desde casa, es necesario que tengas el jabón en mente para cuidar tu salud y la de las personas que te rodean.



Para ello, frótese bien las manos (algunos comentarios apuntan a que la mejor manera de hacerlo es cantando el Malamente de Rosalía), haciendo hincapié en cada uno de sus dedos, las palmas de las manos y el reverso de las mismas al menos un minuto. Lo mejor es que cierre el grifo durante este proceso para no consumir una excesiva cantidad de agua. Una vez haya terminado de frotar la palma de cada mano, enjuáguese y cierre el grifo con el codo para evitar un nuevo contacto con posibles bacterias con las palmas que acaba de lavar. Después, seque bien la zona.



6. No enjuagarse

Igual que hay personas que no prestan atención al jabón ni le dan la importancia que merece, tambien las hay que no lo eliminan de su piel correctamente. Una vez estén enjabonadas las manos, la mejor forma de mantenerlas completamente limpias respetando las medidas de higiene es aclarándolas con suficiente agua. Después de frotar cada zona de la mano con jabón (que siempre será mas efectivo que el gel o el alcohol desinfectante), lava con suficiente agua el espacio que hay entre los dedos y las palmas de las manos, así como los pulgares y las uñas.

