Coronavirus: ¿dónde comprar mascarillas de tela lavables?

Debido a que las mascarillas quirúrgicas son muy difíciles de encontrar, una protección alternativa se abre paso: las mascarillas de tela lavables. Aunque ofrecen menos protección frente a contagios, pueden ser una buena opción si no disponemos de otras mascarillas. Pequeñas empresas se han lanzado a crearlas y ya puedes encontrarlas en el mercado, te contamos dónde.

La escasez de material sanitario es una realidad en España. El Covid-19 ha llegado a prácticamente todo el mundo, aumentando exponencialmente la demanda de productos como mascarillas, geles hidroalcohólicos o guantes. Por esta razón, hacerse con estos productos de protección básica es más que complicado y, aunque las autoridades aseguran que pronto podremos tener acceso a mascarillas, debemos buscar otras alternativas para encontrar protección frente a contagios. Las mascarillas de tela ofrecen menos protección que las mascarillas quirúrgicas, las FFP2 o FFP3 y solo deben usarse si no disponemos de una de estas 3 alternativas. Son recomendables cuando no encontramos otro medio de protección, ya que, aunque no son 100% seguras, pueden frenar la expansión del virus si se usan correctamente. Además, pueden lavarse tras cada uso para volver a utilizarlas con total seguridad.

Debido a la situación actual, muchos son los tutoriales que han proliferado en la red y que nos enseñan cómo fabricar nuestras propias mascarillas de tela. Si prefieres no arriesgarte, también puedes encontrarlas en algunas tiendas online.

Mascarillas de tela lavables

Para que la vuelta a la normalidad sea efectiva y el fin del confinamiento no traiga un repunte de contagios, el uso de mascarillas será imprescindible. Las mascarillas quirúrgicas, las FFP2 o las FFP3 son las más efectivas para evitar la expansión del Covid-19, pero, a falta de ellas, las mascarillas de tela lavables pueden servir también de ayuda, aunque no garantizan una total seguridad. Son mascarillas utilizadas comúnmente por personas alérgicas para evitar inhalar polen o polvo. Podemos añadirles un filtro de carbón para aumentar su efectividad frente a el contagio de virus.

Estas mascarillas son una buena alternativa para quien no sabe coser y pueden ser reutilizadas, además son cómodas de llevar y se adaptan con facilidad a nuestro rostro. Se trata de una barrera protectora alternativa a otras mascarillas sanitarias. Se recomienda un uso máximo de 2 horas, después de usarlas, deben ser lavadas a 60º para eliminar los virus y bacterias. Puedes reforzar la protección con un filtro de carbón activado que servirá como una capa más para atrapar las partículas líquidas potenciales de contener Covid-19.

En los próximos días, los niños podrán salir a la calle a pasear acompañados de un adulto. Para protegerse, también deberán llevar una mascarilla que les proteja del virus y evite que lo contagien a otras personas, en caso de ser portadores. Puedes encontrar mascarillas de tela para niños, de un tamaño más reducido y más comodo para los peques. También puedes reforzarlas con un filtro de carbón activado, pero recuerda que este tipo de mascarillas no protegerán al 100% de eventuales contagios.

¿Cuáles son las recomendaciones acerca del uso de mascarillas de tela?

Estas mascarillas están destinadas a personas asintomáticas o sanas que no estén en contacto directo con personas que presenten síntomas de Covid-19. No se recomienda llevar más de 2-4 horas una mascarilla quirúrgica o hecha de tela. El objetivo de estas mascarillas es proteger la boca, nariz y ojos. Evitando tocar con las manos estas tres zonas de contagio minimizamos notablemente el riesgo de infección por coronavirus. Además, las capas de estas mascarillas pueden atrapar las partículas líquidas infectadas por Covid-19, aunque no aseguran una total protección ya que, dependiendo del peso de estar partículas, podrían penetrar a través del tejido. En cualquier caso, es mucho mejor llevar este tipo de mascarillas a no llevar ningún tipo de protección.

¿Cómo colocarnos la mascarilla?

Para que la mascarilla sea capaz de protegernos frente a contagios de forma eficaz, debemos ser estrictos con a la hora de seguir las recomendaciones de los expertos relativas a su uso.

Coloca la mascarilla sobre la piel, sin que atrape mechones de pelo.

Antes de colocártela, lávate bien las manos con agua y jabón o, en su defecto, con gel hidroalcohólico.

Antes de volver a utilizar la mascarilla, debes lavarla a 60º.

Al colocar la mascarilla, no toques la parte interior, colócala haciendo uso de las tiras elásticas.

Baja la mascarilla hasta el mentón y aseguráte de que cubre por completo la boca y la nariz y que no quedan espacios huecos por los que entre el aire.

Ajusta la mascarilla a la nariz correctamente.

Una vez colocada, no toques la mascarilla con las manos. Para colocarla o quitarla, debes lavarte las manos.

Quítate la mascarilla sin tocar la parte interior, solo usando las tiras elásticas.

Vuelve a lavarte las manos después de quitarte la mascarilla.

¿Cuándo utilizar las mascarillas de tela?

Es recomendable utilizar mascarilla siempre que salgamos de casa, ya sea para ir al lugar de trabajo o para hacer la compra. Este dispositivo médico contribuye a la protección frente a la expansión del coronavirus. Utiliza las mascarillas de tela cuando no tengas una alternativa mejor (mascarillas quirúrgicas, FFP2 o FFP3). Es preferible llevar una mascarilla de tela a salir desprotegido. No solo reducirá las posibilidades de contagio al frenar las microgotas que pueden contener Covid-19, sino que también te ayudará a ser más consciente de tus movimientos y evitará que te lleves las manos a la nariz, la boca o los ojos.

¿Cómo lavar las mascarillas de tela?

Evita siempre poner en contacto una mascarilla que acaba de ser utilizada y puede estar contaminada con superficies o prendas limpias.

Para lavar una mascarilla de forma eficaz, debes poner un programa de al menos 30 minutos a una temperatura mínima de 60ºC. Te recomendamos evitar el uso de suavizante que pueden perjudicar los filtros de la mascarilla. El secado debe realizarse durante dos horas después del lavado para evitar ponerte el tejido humedo.

Cosas que no debes olvidar

La mascarilla quirúrgica o la mascarilla de tela complementa otras medidas de prevención, como el distanciamiento social o el lavado frecuente de manos. No descuides ninguna de estas medidas por la sensación de protección que da el hecho de llevar mascarilla.



Las mascarillas de tela se colocan en la cara y cubren la zona que va desde el mentón hasta la mitad del tabique nasal. Se sujetan tras las orejas con bandas elásticas o lazos. A diferencia de las mascarillas de tipo FFP (2 o 3) no contienen filtro.

Preguntas frecuentes

¿Por qué es necesario el uso de mascarillas quirúrgicas o mascarillas de tela?



A pesar de que la mascarilla está reservada a personal sanitario, su uso se ha generalizado en toda la población para evitar la propagación del Covid-19. Hay dos tipos de mascarillas: la mascarilla quirúrgica y la mascarilla de tipo FFP (1, 2 o 3). Las mascarillas FFP incluyen un mecanismo de filtración que protege tanto al portador como a las personas de su alrededor. Pueden llevarse durante un margen de 4 a 8 horas antes de desecharse, ya que son de un solo uso. La mascarilla quirúrgica o la de tela no protege al portador de un posible contagio por coronavirus, pero impide que el virus sea propagado. Es decir, si todos llevamos mascarillas, se reducirá notablemente el número de contagios.

¿Durante cuánto tiempo puedo llevar puesta la mascarilla quirúrgica o de tela?



Una mascarilla quirúrgica es un dispositivo sanitario diseñado para proteger de posibles contagios a las personas que están a nuestro alrededor. Es de un solo uso y debe desecharse tras 4 horas. La mascarilla de tela lavable es una alternativa a la mascarilla quirúrgica, considerada por las autoridades sanitarias como un complemento eficaz a las medidas barrera, de contención y al distanciamiento social. Antes de usar una mascarilla de tela, asegúrate de que ha sido lavada a una temperatura de 60ºC.

¿Cuándo debemos llevar la mascarilla quirúrgica o la mascarilla de tela?



Para completar las barreras de protección y maximizar la eficacia del confinamiento, es indispensable protegerse y evitar las emisiones de microbios por las vías respiratorias cuando estamos en contacto con otras personas. Por esta razón, las autoridades sanitarias recomiendan llevar la mascarilla cada vez que salgamos de casa, en lugares cerrados en los que estemos con otras personas y en nuestro lugar de trabajo. Llevar una mascarilla impide emitir microbios, frenando la expansión del virus.

¿Dónde comprar estas mascarillas?

Puedes hacer mascarillas de tela en casa, siguiendo las instrucciones facilitadas por las autoridades sanitarias. También puedes hacerte con varias de estas mascarillas en tiendas online, como Amazon (ver mascarillas de tela disponibles aquí). Las mascarillas quirúrgicas también está disponibles en esta plataforma (ver aquí). Según afirman las autoridades, en pocos días podremos disponer de mascarillas quirúrgicas en las farmacias, una opción más recomendable ya que se aplicará una regulación de precio que evitará un sobrecoste de estos dispositivos sanitarios.