Arrugas faciales: los 7 tratamientos más efectivos para combatirlas

Si buscas consejos para acabar con las arrugas de expresión del rostro de forma efectiva, te contamos cuáles son los activos y tratamientos de estética realmente eficaces para combatir el envejecimiento de la piel y los signos de la edad.

Cuando aún nos encontramos en la veintena, no solemos preocuparnos por el envejecimiento de nuestra piel, ya que esta se mantiene aún lisa y suave, prácticamente inalterable aunque tengamos un día malo, no hayamos dormido o estemos en un pico de estrés. Sin embargo, con la llegade de los 30, notamos cómo la falta de sueño o la mala alimentación hacen mella en nuestra piel, menos resistente y más sensible a los factores externos. Las pequeñas líneas de expresión y las arrugas se convierten en una preocupación y comienza la búsqueda de consejos y productos que puedan frenar el crecimiento de estos signos de la edad. Sin duda, los tratamientos de medicina estética son muy eficaces para mejorar el aspecto de la piel, pero te diremos que hay muchas formas de prevenir esta visita, tan solo tienes que elegir los productos con fórmulas antiedad con eficacia probada dermatológicamente.

¿Cuándo empezamos a notar la aparición de las primeras arrugas?

Normalmente, creemos que las arrugas empiezan a aparecer en nuestra piel a partir de los 30 años, pero sentimos decepcionarte, eso no es del todo cierto. Es verdad que a partir de los 30 los signos de la edad empiezan a hacerse visibles, pero nuestra piel empieza a envejecer a partir de los 25. A partir de esta edad, la dermis pierde densidad y se vuelve más fina, esto disminuye su elasticidad y hace que sea más difícil mantener la humedad.



Antes de los 25, la piel mantiene su grosor y firmeza, el tejido conectivo sigue funcionando a pleno rendimiento y la producción natural de colágeno y elastina se mantienen, asegurando la elasticidad y flexibilidad de la piel. Con el paso de los años, el tejido conectivo se resiente y las fibras comienzan a debilitarse y, aunque nuestro organismo intenta compensar el daño, cuanto más envejecemos, más tiempo tardan en formarse las nuevas fibras. Nuestra piel se vuelve más fina, más seca y empieza a generar arrugas. Los rayos UV son los principales responsables del envejecimiento cutáneo, pero otros factores como llevar una dieta poco saludable o el tabaco pueden acelerar el proceso de envejecimiento tamnién. A pesar del irremediable paso del tiempo y del reflejo que este tiene en nuestra piel, existen moléculas que pueden mejorar el aspecto de nuestra piel y contrarrestar el aspecto de las arrugas. Algunos tratamientos de medicina estética sn también muy eficaces y capaces de mejorar visiblemente nuestro rostro.

#1 Ácido hialurónico

Seguir una rutina de cuidado facial adecuada con las fórmulas más efectivas puede, sin duda, contrarrestar la pérdida de colágeno en la piel. Para hacerlo, mantener la hidratación es fundamental.



El archiconocido ácido hialurónico tiene un poderoso efecto hidratante: sus moléculas tienen la función de mantener la cantidad adecuada de agua en las células, por ello es muy eficaz para salvaguardar la hidratación en nuestro sistema conectivo, pudiendo, así, mejorar el aspecto de nuestra piel a largo plazo.



Consejo: el sérum de ácido hialurónico de Satin Natural es un verdadero éxito en Amazon, con una puntuación de 4.4/5 estrellas y más de 4000 opiniones. Está disponible aquí.

Quizá también te interese: Test 2019: ¿Cuál es el mejor sérum de ácido hialurónico para tu piel?

#2 Relleno facial con ácido hialurónico

El ácido hialurónico también puede ser inyectado en la piel, siendo un tratamiento muy eficaz contra las arrugas simples y las más pronunciadas. El único inconveniente es su elevado precio (a partir de 250€) y que debe repetirse cada 6 meses, ya que nuestra piel absorbe estas moléculas, revirtiendo su efecto con el paso del tiempo.

#3 Retinol

Otra de las sustancias más eficaces para combatir las arrugas (si no la que más) es el retinol. Este derivado de la vitamina A es capaz de penetrar en nuestra piel, alisándola y mejorando visiblemente el aspecto de nuestras arrugas. Las cremas, sérums y mascarillas con retinol estimulan las células del tejido conectivo de nuestra piel. Además, este ingrediente inhibe la acción de los radicales libres, moléculas que descomponen el colágeno de nuestra piel.



Consejo: complementa una rutina de cuidado facial con un sérum de retinol. Aplicado antes de la crema facial, tiene un efecto antienvejecimiento muy poderoso y mejora el aspecto de la piel. El rostro se ve más suave y más joven.

Quizá también te interese: El retinol, el ingrediente antiedad imprescindible en tu rutina de cuidado facial

Tip: el sérum facial de la marca Pixi contiene retinol y colágeno para potenciar el efecto antiarrugas, rellena las líneas de expresión, mejora la luminosidad y deja una piel flexible y rejuvenecida. Está disponible en Sephora.

#4 Microdermoabrasión

La microdermoabrasión se basa en eliminar la capa superior de la piel utilizando un aparato especial que produce un masaje y una fricción sobre la piel con el que elimina las células muertas de las capas más superficiales sin necesidad de agentes químicos. Es muy similar a un exfoliante por fricción. Este tratamiento, además de renovar la piel, estimula la producción de colágeno y es muy eficaz a la hora de eliminar pequeñas arrugas, manchas o marcas de acné. Tras aplicar un tratamiento de microdermoabrasión la piel queda muy receptiva y es capaz de absorber mejor los tratamientos antiedad, eso sí, debemos tener ciertas preocauciones, por ejemplo debemos evitar la radiación solar directa y debemos utilizar siempre un protector frente a los rayos UVA/UVB.



Gracias a la microdermoabrasión, la apariencia de la piel mejora visiblemente, los poros se vuelven más finos y la profundidad de las arrugas se reduce. Las cicatrices más superficiales y los trastornos de pigmentación desaparecen superficialmente. La única desventaja es que el tratamiento debe repetirse para obtener un resultado visible. Por lo general, se necesitan de 6 a 10 sesiones.

Dado que este tratamiento es costoso, sobre todo si se siguen todas las sesiones necesarias para su total eficacia, es interesante valorar otras alternativas, como la de hacerse con un aparato de microdermoabrasión para utilizar en casa. Este de Neutrogena es uno de los mejor valorados por las usuarias y promete dejar tu piel más suave, más limpia y, sobre todo, más lisa. Está disponible en Amazon.

#5 Tratamientos con ultrasonidos

Otro método eficaz para reducir las arrugas es el basado en ultrasonidos. Las ondas de ultrasonidos penetran en las capas más profundas de la piel, aumentando su temperatura y estimulando, así, la regeneración y purificiación celular.



El resultado: las arrugas se reducen y la piel queda más firme y jóven. Sin embargo, el resultado es visible a partir de 6 meses tras el tratamiento.



En los centros de medicina estética este tratamiento suele tener un precio que ronda entre 500 y 1200€, dependiendo de la zona de la cara. También existen posibilidades más económicas, ya que puedes comprar un aparato de ultrasonido doméstico para usarlo en casa. Aunque su efecto es menor, usadas a menudo mejorarán visiblemente el aspecto de tu piel. Puedes encontrar este aparato de radiofrecuencia y ultrasonidos facial en Amazon con muy buenas valoraciones por parte de las usuarias.

#6 Tratamientos faciales con láser

Los tratamientos con láser son muy eficaces a la hora de mejorar el aspecto de las arrugas de tu rostro. Para ello, deberás acudir a un centro de medicina estética especializado y dejarte aconsejar por profesionales, ya que se trata de un tratamiento que no puede realizarse en casa bajo ningún concepto. El láser Fráxel, uno de los más utilizados para eliminar arrugas, penetra en la piel en puntos específicos y calienta las capas mas pronfundas, este efecto térmico estimula la producción natural de colágeno, mejorando el aspecto y la elasticidad del rostro.



El tratamiento con láser CO2 fraccionado es también muy conocifo y eficaz. Gracias al calor que aporta el láser CO2 fraccionado, las capas superficiales de la piel se destruyen, provocando una regeneración total que mejora notablemente el aspecto del rostro, difuminando arrugas, eliminando marchas y pequeñas cicatrices. Es un tratamiento algo doloroso, por ello, te aplicarán crema anestésica y frío durante cada sesión para que no sientas ninguna molestia. Cada sesión suele durar entre 20 y 45 minutos y su precio ronda los 200€. Después de 3-7 días, tu piel estará regenerada, aunque el resultado final será visible tras 3 meses.



La elasticidad general de la piel mejora y hasta las arrugas más profundas pueden ser eliminadas, estos resultados pueden mantenerse hasta 5 años, aunque depende del estilo de vida de cada paciente. Por supuesto, no debes abusar de este tratamiento ya que es agresivo con la piel y genera inflamación e irritación. Después de cada sesión, debes evitar la exposición al sol y evitar malos hábitos, por ejemplo fumar. Consulta a tu dermatólogo todastus dudas sobre este tratamiento.

#7 Frotox, la alternativa al botox

El término "Frotox" nace de la combinación del término inglés freeze, congelar, y de bótox. Como su propio nombre indica, este tratamiento literalmente congela las líneas de expresión, por ejemplo las arrugas situadas en el entrecejo, causada por los movimientos faciales que efectuamos al fruncir el ceño. El Frotox se popularizó en Estados Unidos en 2014 y se ha extendido progresivamente al resto de países.



El Frotox consiste en colocar agujas muy finas en las zonas de la cara que van a tratarse y están más castigadas por las arrugas. A través de estas microagujas se inyecta nitrógeno líquido bajo la piel, atacando directamente alrededor de los nervios de la zona. De esta forma se inhibe la actividad muscular y las arrugas desaparecen. Según el cirujano y la técnica, el tratamiendo dura entre 6 y 30 minutos.



En contraste con un tratamiendo de bótox convencional, el Frotox tiene la ventaja de que, por un lado no se utiliza ninguna toxina y la inyección es menos agresiva y, por otro lado, la cara tiene menos aspecto de rigidez y no aparece esa sensación de máscara que suele ser común tras un uso excesivo de bótox.