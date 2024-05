Cómo regenerar rápido la piel tras una quemadura

Las quemaduras pueden llegar a ser muy dolorosas, pero hay formas de que la piel se regenere más deprisa, para una pronta recuperación. ¡Descubre cómo!

Las quemaduras pueden suceder en cualquier momento del año, ya sea por tocar una bandeja de horno caliente o bien a causa del sol, entre otras situaciones.



Lo que quizás no sabes, es que hay trucos para conseguir que la piel se regenere antes. Al fin y al cabo las quemaduras pueden ser muy molestas y dolorosas, ¡y no tienes porqué sufrir habiendo remedios para combatirlas!



Así puedes regenerar tu dermis antes:

Pon la zona quemada bajo agua fría durante unos minutos

Lo primero que tienes que hacer tras sufrir una quemadura, es ponerla bajo el agua fría durante unos minutos.



¿Sabes por qué? Esto es debido a que el agua fría baja la temperatura de la dermis, evitando que la quemadura empeore. Una reacción rápida puede ayudarte a que la cosa no sea tan grave.

Aplica una crema cicatrizante para quemaduras

Lo siguiente que te recomendamos hacer para que la piel se regenere rápido de la quemadura, es utilizar una crema cicatrizante.



Recientemente me quemé con una bandeja de horno y en la farmacia me recomendaron Avene Cicalfate. Es una crema que se aplica súper fácil y que puedes echar varias veces al día. En función de la quemadura tardará más o menos tiempo en curarte, pero por lo general ayuda a cicatrizar rápido.



Si no utilizas nada, es posible que la piel se termine cicatrizando sola con el paso del tiempo sin ningún tipo de problrma, pero al usar un producto específico conseguirás recuperarte antes. Ante la duda, consulta siempre con tu médico, para evitar que te empeore o se infecte.

Protege la herida con un apósito

Para evitar que la quemadura te roce con todo o que se te infecte, lo mejor es que los primeros días la mantengas protegida con un apósito. Puedes usar una tirita o gasa y cinta.



A medida que la quemadura vaya curando, es importante que dejes respirar la herida para que te cure y que poco a poco vayas haciendo vida normal. No obstante, si ves que no te cura o que no mejora, consulta siempre con tu médico para que pueda verte la quemadura y asesorarte. En casos de infección te pueden recetar una crema tipo Silvederma y/o recomendar el uso de betadine.

Si te duele, toma un analgésico

Para el dolor puedes tomar un analgésico. Recuerda consultarlo con tu médico de confianza para que te recete el más apropiado. Por ejemplo, un ibuprofeno.

¿Y si es una quemadura solar? ¿Puedo regenerar la piel rápido?

En el caso de las quemaduras solares, funciona muy bien darse un baño de agua fría y aplicar un crema hidratante calmante tipo after sun en la zona quemada o sensible.



Es fundamental hidratar la piel a diario y evitar arrancar la piel muerta. En cuestión de 3-5 días es posible que tu piel se haya regenerado y que ya vuelvas a poder tomar el sol, pero con mucho cuidado. Por supuesto, no debes tomar el sol si tienes la piel quemada, porque estará ultra sensible y la pondrás en peligro.



Aparte, recuerda usar siempre crema solar de factor 50 y ponerte algo de ropa por encima para protegerte del sol mientras no te pasa. Es así cómo puedes cuidar tu piel, que es lo que más importa.

¡Prueba estos tips y notarás la diferencia! ¿Te ha quedado alguna duda?