¿El desodorante no te funciona? ¡Puede que lo estés usando mal!

Si el desodorante te suele abandonar, amiga, puede que estés haciendo algo mal o que el desodorante que uses no te convenga. ¡Léeme ya!

Es horrible cuando el desodorante nos abandona, sobre todo porque puede darnos esa molesta sensación de que podemos oler mal y que otra persona lo perciba.



Esto es algo que puede suceder debido a causas diferentes:

Por echar mal el desodorante.

Por usar un desodorante que no te funciona.

Por teneruna excesiva sudoración.

Por usar prendas que no transpiran.

Pero no te preocupes, porque te traemos la solución definitiva. ¡Es mano de santo!

El desodorante debe utilizarse con la piel seca y limpia

Para que el desodorante te funcione bien, lo ideal es que la piel esté seca y limpia. Lo suyo, es que te duches por la mañana y lo apliques tras secarte bien al salir de la ducha. Si lo haces así, tendrás protección para todo el día.



El problema llega cuando sudas antes de usar el desodorante. Por ejemplo, si te duchas por las noches y sudas toda la noche al dormir y echas desodorante por la mañana, realmente la piel no estará del todo limpia. Es decir, no te hará el mismo efecto que si lo pones con la piel recién lavada y seca.

No te excedas con la cantidad

No por echar más te va a proteger mejor. Esto mismo sucede con las cremas de la cara. Tienes que echar la cantidad justa, ni más ni menos.

Si te duchas, ¿el efecto de desodorante desaparece?

Esta es la pregunta del millón y seguro que te lo has preguntado muchas veces. A priori, la ducha no debería acabar con la eficacia del desodorante. No obstante, si tienes dudas, puedes volver a aplicarlo después de salir de la ducha.

¿Por qué a veces el desodorante me abandona?

El desodorante te puede abandonar por diversas causas. Por ejemplo, si lo echas inmediatamente antes de hacer ejercicio puede que no le dé tiempo a penetrar y hacer que el sudor huela. Lo ideal es echarlo con margen y dejar que el producto penetre bien.



No es buena idea echar el desodorante y poner una camiseta justo encima, ¡deja que se seque bien!

Ojo, hay ciertas prendas que son más propensas a oler

Seguro que has notado que algunas camisetas huelen peor que otras tras ponerlas. El culpable aquí es el poliéster. Estamos ante una fibra sintética que resiste a la humedad y, combinada con el sudor, hace que genere mal olor. Pasa lo mismo con la licra o con los materiales térmicos.



La alternativa pasa por usar prendas que transpiren mejor, como el algodón. También puedes usar prendas más holgadas y no tan ceñidas a la axila. Además, así tendrás que poner menos lavadoras.

¿Funcionan todos los desodorantes igual? ¡No!

¡No! De hecho, hay desodorantes con protección 24-48 horas e incluso de protección más intensa, según tu producción de sudor. Los de spray son cómodos, pero puede que apuntes mal y eso sea el responsable de que te huela el sudor. Si quieres ir más a tiro gijo es mejor que elijas uno en barra o en crema.



Uno de lo desodorantes más efectivos para mujer es este desodorante de Rexona Maximum Protection. Es antitranspirante y en formato crema. Yo lo probé y te puedo asegurar que vale cada euro, porque otros son económicos pero es como si no echaras nada. Además echándolo a diario te da para 1-2 meses.

¡Espero que esta guía ponga fin a tus problemas con los desodorantes! No dudes en contarnos lo bien que te ha funcionado.