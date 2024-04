¿El protector solar con color es tan efectivo como el normal?

El protector solar con color está de moda, pero, ¿protege lo mismo que si echas la crema normal? ¡Sal ahora de dudas!

Las bb cream con SPF son estupendas porque te permiten disfrutar de un efecto buena cara al instante mientras te protegen del sol. Son un 2x1 mangnífico.



Sin embargo, es normal tener dudas acerca de su eficacia. Cuesta creer que la misma crema te aporte color y a la vez te proteja del sol, ¡pero así es! Ya te adelantamos que sí, protege exactamente lo mismo que el protector solar normal. Siempre y cuando sea el mismo SPF.

El protector solar con color protege igual que el normal

Es normal tener dudas o cuestionarse la eficacia del protector solar con color, pero lo cierto es que está demostrado que aportar un toque de color a la piel protege lo mismo de los rayos solares. Puedes usar cualquiera de los dos productos que tu piel estará protegida. ¡Es genial!

¡Utiliza siempre SPF 50 para la cara!

La clave de la protección está en el SPF que utilices. Hay protectores solar con color que apenas tienen un factor solar de 15, lo cual es muy poco. Igual para invierno puede valer, pero para el resto del año se queda escaso. Lo ideal es usar siempre SPF 50 en la cara, principalmente en verano, los días de sol. El resto del año puedes utilizar un SPF 30.



Por otro lado, también es importante aplicar el protector solar o la crema con color y SPF al menos 15-30 minutos antes de tomar el sol. Es decir, si te lo aplicas al final tu rutina diario de cuidado de la piel, intenta priorizar esto y hacer todo lo demás al final, para que te dé tiempo a que pasen eso minutos.

¿Funciona también en la playa?

Sí. La bb cream con color y SPF te protege de los rayo solares en cualqueir parte, por la calle, en la piscina y en la playa. No obstante, si te bañas continuamente y te secas con la toalla podría ser un poco engorroso. Lo ideal es que repitas las aplicaciones cada 2 horas.



También puedes empezar aplicándote la crema con color y SPF por la mañana y repetir las aplicaciones utilizando una crema solar facial con SPF y listo. Así mantendrás algo de color y tampoco te gastarás el bote.



Recuerda protegerte la cara todo lo posible, con un sombrero o una gorra. También es interesante que utilices un protector solar resistente al agua (aunque recomendamos repetir la aplicación).

Si nunca te pones el protector solar por pereza, ¡elige una crema con color y SPF 50!

Este truco funciona fenomenal. A mí siempre me daba muchísima pereza tener que ponerme protección solar en la cara durante todo el año, pero con el truco de la bb cream con color ahora me la pongo siempre y llevo la piel "maquillada" y protegida de los rayos solares.



Es genial porque así no tienes que andar echándote muchas cremas y acabas antes. Es una rutina de cuidado de la piel mucho más rápida. Simplemente haces esto:

Limpia la cara con un limpiador suave.

Seca y aplica el tónico.

Aplica sérum y crema hidratante.

Finaliza con una crema SPF (opcional con color).

Si no quieres tener que maquillarte todavía después de la crema solar, puedes elegir una bb cream de tu tono de piel y con protección solar y listo. A mí es lo que mejor me funciona para el diario.

¿Eres más de bb cream con SPF o prefieres usar lo dos productos por separado? A mí me parece una ideaza y nunca falta en mi rutina diaria.