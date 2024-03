Al permitir una mejor absorción de los tratamientos, se logra una apariencia más luminosa de la piel gracias a la eliminación de las células muertas, que es la técnica antiedad más natural.

Nuestra piel constantemente genera células muertas, que si no se retiran, se posan en la superficie del rostro, lo cual puede provocar picores, infecciones e irritaciones que, a su vez, pueden aliviarse con productos o cosméticos específicos para estas situaciones. Es esencial seguir ciertas pautas recomendadas por especialistas para mantener la piel bien cuidada y con buen aspecto, debido a que los productos de tratamiento aplicados en el rostro serán menos eficaces si hay piel muerta, pues obstaculiza su penetración en las capas más profundas de la piel. Entre las recomendaciones se incluyen rutinas de cuidado facial específicas que se pueden realizar en casa, al igual que tratamientos antiedad en cabina, siempre y cuando seamos constantes con ellos.



Las categorías de la técnica peeling

La técnica de exfoliación o peeling se utiliza para eliminar las células muertas. Al llevar a cabo este tratamiento, se logra suavizar la piel y liberarla de estas células no deseadas, lo que resulta en una mejora notable en su textura y aspecto.



Los beneficios del peeling no se limitan a eso, ya que, entre otras cosas, contribuye a evitar la congestión de los poros, impidiendo así la formación de más impurezas. El peeling mecánico y el peeling químico son los dos tipos que comúnmente se distinguen en cuanto a las categorías de esta técnica.



Las fórmulas de peeling mecánico incluyen diminutas partículas que, al ser masajeadas suavemente, eliminan las células muertas. No se aconseja este tipo de peeling para pieles sensibles, dado que las partículas podrían dañar su dermis delicada debido a la erosión. En cambio, el peeling químico opera mediante ácidos incorporados en la formulación específica del tratamiento. Estos se aconsejan especialmente para la eliminación de marcas de cicatrices o acné y son adecuados para todos los tipos de piel.



En los últimos meses, además de esta categorización general, ha surgido conversación sobre el peeling orgánico. Esta modalidad forma parte de los exfoliantes químicos, al igual que el peeling químico, y se caracteriza por ser un tratamiento antiedad que emplea exclusivamente ingredientes de origen natural orgánico.



Las fórmulas del peeling orgánico contienen enzimas y ácidos frutales naturales que, de manera suave, disuelven las células muertas de la piel en la superficie. Estos ingredientes trabajan desintegrando sutilmente estas células no deseadas, reduciendo las manchas, despejando los poros y estimulando la producción de colágeno con sus numerosos beneficios para la piel. Después de varias aplicaciones, se aprecia una piel más rejuvenecida y firme como consecuencia de estos procesos.



Sin embargo, no debemos de confiarnos del todo de un producto solo porque sea orgánico o natural, ya que estas dos palabras no son equivalentes a inofensivo en absoluto. Concentraciones más elevadas de los mismos ácidos frutales pueden resultar irritantes para la piel. Por esta razón, al seleccionar un producto de este tipo, es crucial centrarse en los porcentajes de activos.



Cada formulación y marca poseen sus propias particularidades, siendo recomendable iniciar con un exfoliante de baja concentración en las primeras semanas. En caso de que la piel lo tolere, es posible incrementar gradualmente el porcentaje de activos aplicado. Sin embargo, si surgen incertidumbres sobre cuál producto se adapta mejor a las necesidades de la piel, se aconseja consultar a un especialista que pueda brindar orientación.



Los peeling orgánicos y su composición química

Tanto los ácidos alfa-hidroxi (AHA) como los ácidos beta-hidroxi (BHA) son los dos tipos más comunes de ácidos presentes en los peeling orgánicos. Aunque su aplicación se adapta a las necesidades individuales de la piel y sus características difieren, ambos pueden derivarse de frutas como pomelo, uva, piña, limón, papaya o manzana.



Entre los ácidos exfoliantes suaves, se encuentran los AHA, que incluyen el ácido málico, ácido glicólico, ácido láctico y ácido cítrico. Estos operan en las capas superficiales de la piel para despejar poros, eliminar células muertas y eliminar manchas. Además, se ha observado que tienen la capacidad de aumentar el flujo sanguíneo de la piel.



Por su parte, Los BHA son particularmente beneficiosos para las pieles grasas, ya que son solubles en aceite y tienen la capacidad de penetrar más profundamente en comparación con los mencionados anteriormente. Por esta razón, son altamente recomendados para aquellas personas con piel propensa al acné y propensas a desarrollar puntos negros. Además de esto, sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas contribuyen a disminuir la frecuencia de los brotes. En este contexto, el ácido salicílico, presente en la corteza del sauce, es la fuente de estos beneficios.