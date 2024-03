¿Qué son los padrastros en las uñas y cómo evitar que salgan?

Los padrastros en las uñas se pueden evitar. ¡No vuelvas a dejar que la uña se te infecte!

¿Tienes pellejos sueltos en las uñas? ¡Esos son los padrastros! Es muy difícil evitarlos y siempre salen para fastidiarnos la manicura o hacernos daño durante unos días, porque anda que no duele cuando arrancamos uno (por eso no deben arrancarse nunca jamás). Lo importante es tratar de evitar que salgan y hay alguna cosilla que podemos hacer para remediarlo. ¡Descubre cómo decirle adiós a los padrastros de las uñas para siempre!

¿Por qué salen los padrastros en las uñas?

Los padrastros son hilos de piel que rodan las uñas. A medida que crecen, van apareciendo y no tardan en dejarse notar, sobre todo porque no solo resultan molestos, sino que hacen que las uñas no se vean tan cuidadas y bonitas.



La principal causa de su aparición es morderse las uñas. Al hacerlo, la uña sufre y se forman estas pieles. También pueden salir si se tiene la piel poco hidratada o si se ha estado expuesto a temperaturas frías.

¿Por qué son tan dolorosos?

El dolor no es casualidad, sucede porque hay muchas terminaciones nerviosas en los dedos, por eso duele tanto con un simple roce. Además, la cosa empeora si se infecta, porque produce todavía más dolor y da la impresión de que no va a parar nunca. Por eso es fundamental dejarlo curar y no andar ahí, porque lo infectarás y será peor, haciendo que te duela todavía más y que le lleve más tiempo curar.

¿Se pueden prevenir?

¡Más o menos! Digamos que puedes poner de tu parte para evitar que te salgan, aunque es muy difícil que nunca más te vuelva a salir uno. La clave está en hacer esto:

No muerdas las uñas

Bebe mucha agua al día

Hidrata diariamente las manos

Utiliza aceite para cutículas por las noches

Utiliza productos de calidad para tu manicura

Aunque te veas siempre las manos perfectamente hidratadas, es importante que las hidrates cada día y que tengas cuidado con el gel hidroalcohólico o los productos de limpieza (ponte guantes), porque pueden resecarlas. Si las mano están secas y sensibles es más probable que te salgan padrastros y te duela.



En cuanto a tu manicura es mejor que elijas productos de calidad y acudas a tu salón de confianza. Es una inversión que merece mucho la pena, para lucir siempre unas uñas perfectas, sin pieles y sin dolor.

¿Y si aparecen? ¿Cómo curar los padrastros?

Si te sale, lo primero es evitar que se te infecte. Para ello, evita morderlo o arrancarte la piel. Si tienes pus o la herida está muy roja es mejor que vayas al médico.



Te puede aliviar dejar el dedo a remojo un rato en agua caliente y, cuando se ablande, retirar la piel con unas tijeras especiales. Luego puedes usar crema hidratante y poner una tirita para que no te entre en contacto con nada y se cure. También puedes ir a la farrmacia y pedir un antibiótico tópico. Ya ves que, aunque parece poca cosa, da bastante la lata.

Siguiendo estos tips no tendrás que volver a preocuparte por los padrastros de las uñas. Ahora ya puedes lucir unas uñas siempre cuidadas, sin pieles ni dolor.