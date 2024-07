6 famosos que tuvieron que mentir para cumplir su sueño de ser actores de Hollywood

Figuras como Anne Hathaway y Chris Hemsworth recurrieron a las mentiras piadosas para obtener papeles que les llevaron al estrellato

Frecuentemente, los productores y directores toman decisiones cruciales sobre el reparto de sus proyectos basándose en ciertas preguntas. Como resultado, numerosos intérpretes se han visto en la necesidad de ocultar información o faltar a la verdad con el fin de conseguir ese anhelado papel por el que han estado esperando durante largo tiempo.

Por ejemplo, Mila Kunis afirmó ser mayor de lo que realmente era para formar parte del elenco de That 70's Show, mientras tenía 14 años de edad. Por su parte, Anne Hathaway aparento tener experiencia en equitación para obtener el personaje de Lureen Newsome en Brokeback Mountain.



A continuación presentamos una lista de celebridades que recurrieron a la mentira piadosa, que les ayudo a obtener los papeles protagónicos que tanto anhelaban.

Hugh Laurie

El intérprete británico Hugh Laurie, célebre por su actuación en House M.D., se vio en la necesidad de recurrir al engaño para obtener el papel protagónico. A pesar de que uno de los requisitos indispensables para presentarse al casting era ser estadounidense, esto no representó un obstáculo para el actor inglés, pues logró imitar a la perfección el acento estadounidense en su audición, lo cual impresionó al director de la serie, Shore David, quien expresó a su equipo: "¿Lo ven? Esto es exactamente lo que busco, un americano".

Phoebe Dynevor



Aunque no forma parte del elenco de la tercera temporada de Bridgerton, la actriz disfrutó en su rol de Daphne Bridgerton en las dos primeras entregas; un personaje para el cual tuvo que aparentar ciertas aficiones con el fin de conseguirlo. En una entrevista, la estrella confesó: "Cuando me preguntaron en el casting si alguna vez había cabalgado, respondí: '¡Por supuesto! He montado infinidad de caballos. ¡Soy ideal para este papel!'". Pero realmente los caballos le provocaban temor y no le agradaban. Curiosamente, hacia el final del rodaje terminó desarrollando una pasión por la equitación.



Chris Hemsworth



El actor australiano, cónyuge de la española Elsa Pataky, es conocido especialmente por su papel de Thor en el Universo Marvel. No obstante, el apuesto actor reconoce que, en múltiples ocasiones, su estatura de casi dos metros ha sido un obstáculo al aspirar a otros papeles en la industria del cine. En una conversación con Radio Times, admitió: "A menudo miento sobre mi altura, afirmando ser más bajo. Definitivamente, ha habido proyectos en los que he querido participar y he sido completamente inadecuado, físicamente hablando".



Jason Momoa



Cuando apenas contaba con 19 años, la estrella carecía de experiencia en la actuación al presentarse a la audición para el remake de Baywatch. Con la ayuda de sus amistades, elaboró un falso currículum donde se presentaba como modelo de nivel profesional. Durante una entrevista, Momoa reveló: "En el casting me cuestionaron si había actuado antes. Al responder que no, me preguntaron sobre mi experiencia en modelaje, entonces afirmé: 'Por supuesto, soy un modelo exitoso. He trabajado para Gucci y Louis Vuitton'. Todo fue inventado".



Robert Pattinson



Durante la filmación de Tenet, dirigida por Christopher Nolan, el actor fue convocado a una audición para el papel de Batman. El intérprete se vio obligado a inventar una crisis familiar para ausentarse del set, intentando mantener en secreto su participación en el proceso de selección para Batman. "Tuve que ocultarlo, así que me vi forzado a mentirle a Nolan cuando asistí a la prueba", admitió Pattinson, evidenciando su poca habilidad para el disimulo.



Nicola Coughlan



NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Antes de alcanzar la fama como Penelope Featherington en la tercera temporada de Bridgerton, Nicola Coughlan pasó años buscando su oportunidad en el mundo del espectáculo. A los 31 años, se le ofreció interpretar a una adolescente en la serie Derry Girls, papel que la catapultó a la popularidad en el Reino Unido, pero que también la obligó a ocultar su verdadera edad.



En una entrevista reciente, la actriz admitió: "Me recomendaron en numerosas ocasiones mentir sobre mi edad para conseguir mejores oportunidades de trabajo. La discriminación por esto es una realidad en la industria."