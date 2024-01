Comenzamos el año con polémica. ¿Era el vestido de Cristina Pedroche en las campanadas un plagio?

Una de las atracciones de las campanadas de Nochevieja que es ya un clásico es el vestido de Cristina Pedroche. Lo que empezó hace unos años como algo circunstancial se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los motivos de interés de este acontecimiento. Y es que, aunque no lo parezca, son ya diez años los que la presentadora lleva a cargo de este evento, consiguiendo uno tras otro, sorprender y crear polémica a partes iguales.



Las campanadas de este año no han sido la excepción, y una vez más su atuendo se ha convertido en uno de los temas de conversación favoritos en redes sociales. Pero mientras en otras ocasiones los comentarios iban encaminados hacia si el vestido le favorecía o por el contrario parecía diseñado por su peor enemigo, esta vez los tiros han ido en otra dirección.

Sometida al escrutinio de Twitter

Vean esta joya publicitaria. Ayer, durante la celebración de año nuevo en España, la conductora de Antena 3 era Cristina PedrocheVean la cabeza por favor pic.twitter.com/cYfnKbyJzB — GONZALO OLIVEROS (@goliveros) January 1, 2024

El asunto es que a los tuiteros no se les pasa nada por alto, y siempre hay quien no se queda únicamente con lo que le cuentan. Lo que sabíamos del vestido de la Pedroche era que estaba creado por Josie, en colaboración con Paula Ulargui, y que la organización ecologista Greenpeace también estaba involucrada por tratarse de un vestido que tenía como temática la protección del agua.



Pero eso no era suficiente para satisfacer la curiosidad de los televidentes, que un año más esperaban con avidez la aparición de la presentadora para opinar sobre su look. Así como tampoco para algún tuitero avezado que al día siguiente a su aparición, ya investigaba a fondo y encontraba una similitud extraordinaria con un vestido lucido anteriormente por la cantante Becky G.



En cuanto este hecho quedó reflejado en la red social, las acusaciones de plagio no tardaron en resonar. Sobre todo porque ya había antecedentes, y no tan lejanos. Basta remontarse al pasado año para encontrar un incidente similar.



El vestido de la Pedroche ya lo predijo Becky G en 2022. Vaya plagio más cutre!! pic.twitter.com/sC1vGXUxaw — Ross_co_Jones  (@anonimo_jones) January 1, 2024

La sospecha del plagio

La sospecha del plagio ya saltó en las campanadas del año anterior cuando la cantante India Martínez compartió en redes la imagen de un fragmento de un videoclip protagonizado por ella, en el que se apreciaba un estilismo increíblemente similar al que la presentadora había lucido en Nochevieja.



Como es normal en estos casos, hay quienes quieren pensar bien y se centran en las diferencias entre ambos modelos, y quienes no son tan benevolentes y lanzan acusaciones directas. Josie, el diseñador del vestido de este año, no ha querido entrar al trapo ni polemizar dando explicaciones, aunque ya en ocasiones precedentes ha mencionado que cada vez que saca un modelo, tiene asumido que alguien lo acusará de plagio.