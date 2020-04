Dietas como la paleo, la Dukan o las que exigen un consumo bajo de carbohidratos han desaparecido del panorama dejando tras de sí muchos seguidores y detractores. Ahora, es la dieta Sirtfood la que está en boca de todos. A continuación, te contamos en qué consiste. ¿Es o no efectiva?

Hace unos meses, la cantante Adele aparecía en la alfombra roja con una apariencia muy distinta, resultado, precisamente, de la dieta Sirtfood. Este plan de alimentación desarrollado por los nutricionistas Aidan Goggins y Glen Metten, promete ayudarnos a perder 3 kilos a la semana. Pero ¿qué hay exactamente detrás de esta dieta tan afamada por las celebrities?

Sirtfood diet: perder peso a base de proteínas

La dieta Sirtfood guarda similitudes con otras dietas basadas en el consumo de proteínas y la escasa ingesta de hidratos de carbono. Concretamente, este plan alimentario se basa en el consumo de una proteína específica que recibe el nombre de sirtuína 1. Este nutriente, además de ayudarnos en la pérdida de peso, nos permite reforzar nuestro sistema inmunológico.



¿Qué es exactamente la proteína sirtuína 1?



La sirtuína 1 es una proteína a la que se atribuyen muy beneficiosas propiedades cuando los objetivos son la quema de grasas y la construcción del tejido muscular. Por ello, esta proteína es conocida también como la "proteína del adelgazamiento" o la "superproteína".



Pero, además de lo mencionado, la sirtuína 1 es un nutriente muy útil para fortalecer el sistema inmunológico, es decir, nos ayuda a prevenir y combatir enfermedades. Por otro lado, previene y reduce el estrés, y hay quienes aseguran que es muy eficaz para combatir los antojos y la ansiedad por los alimentos, así como para frenar el envejecimiento de las células.

Las tres fases: así es como funciona la dieta Sirtfood

La dieta Sirtfood no consiste simplemente en tomar muchas proteínas, es un plan más complejo que todo eso. en resumidas cuentas, se trata de una dieta compuesta por tres fases.



En la primera de ellas, que se lleva a cabo durante los tres primeros días de dieta, solo se pueden consumir 1000 kcal diarias, que se deberán tomar repartidas en tres zumos verdes –se sugiere que contengan alimentos como la rúcula, el apio, el perejil o las manzanas, ricos en proteínas– y una comida sólida como plato principal, el cual, naturalmente, deberá estar basado en alimentos ricos en proteína sirtuína 1.



En la segunda fase la ingesta calórica diaria asciende a las 1500 calorías. En esta etapa del plan, se deben consumir cada día dos zumos verdes y dos comidas principales. Esta fase se debe prolongar hasta que se alcance el peso deseado.



En la tercera y última fase de la dieta Sirtfood lo que se busca es que nuestro cuerpo se habitúe a su nuevo peso, es decir, que este se estabilice. En esta etapa, la ingesta de calorías diarias debe ser de 1800 kcal. Por supuesto, también en esta fase nos debemos ajustar a severas restricciones, pero también se permite que incluyamos en el menú otros alimentos prohibidos en las fases anteriores para que nuestro organismo se vaya acostumbrando de nuevo a ellos.



Debes saber: la tercera fase puede prolongarse tanto como quieras, dependiendo de tus objetivos. Una vez superada, debes procurar no recuperar malos hábitos y caer en viejos patrones de alimentación. Así, para mantenerte en un peso saludable, tu menú deberá seguir basándose en alimentos frescos, naturales y saludables.

La lista Sirtfood: ¿qué alimentos son ricos en sirtuína 1?

Desafortunadamente, la lista de alimentos ricos en sirtuína 1 no es demasiado larga. Sin embargo, tenemos una buena noticia, y es que el vino tinto y el chocolate están incluidos en ella. Eso sí, el chocolate deberá tener un contenido de al menos un 85% de cacao y la ingesta de vino deberá ser muy moderada, ya que no solo contiene mucho azúcar, sino que, además, el alcohol puede ralentizar el metabolismo y retrasar la descomposición de las grasas. Según un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri, no se deben consumir más de dos vasos de vino a la semana.



Estos son los alimentos con más alto contenido en sirtuína 1:

Nueces

Perejil

Cúrcuma

Ajo

Soja

Té verde

Apio

Kale

Alcaparras

Aceite de oliva prensado en frío

prensado en frío Cebolla roja

Kale

Chili's

Café negro

Vino tinto

Chocolate negro (a partir del 85% de cacao)

(a partir del 85% de cacao) Arándanos

Fresas

¿Es recomendable la dieta Sirtfood?

La dieta Sirtfood es un plan alimentario bastante estricto, ya que, como hemos dicho más arriba, el consumo de calorías durante los primeros días se reduce en torno a las 1000 diarias. Y, aunque en los días posteriores el consumo calórico aumenta –no pudiendo superar las 1500 o 1800 calorías diarias– son muchas y bastante severas las restricciones a las que debemos ajustarnos.



La mayor ventaja de esta dieta es que se basa en el consumo de alimentos frescos y saludables. Así, su menú está compuesto por altas cantidades de fruta y verduras verdes. Además, a diferencia de otras dietas diseñadas para la pérdida de peso, el recuento de calorías diario no es obligatorio, como tampoco lo es el estricto control del peso.



Con todo, te recomendamos que si quieres perder peso, lo consultes con tu médico para que él o ella te aconsejen un plan alimentario adecuado para ti. Cuando se trata de adelgazar y quemar grasa, lo ideal es llevar una dieta sana, completa y equilibrada que nos ayude a perder peso de forma controlada y saludable, aunque no nos permita obtener resultados en el corto plazo. De esta manera, prevenimos el efecto rebote que provocan las denominadas 'dietas milagro', que prometen perder una elevada cantidad de kilos en muy pocas semanas. En cambio, nos decidimos por llevar una dieta sana y equilibrada que mantengamos en el tiempo, aunque perderemos peso de forma más lenta, los resultados se mantendrán a largo plazo.