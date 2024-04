La maternidad sin filtros: Cristina Pedroche comparte su experiencia en un libro

Los desafíos a los que se ha enfrentado como madre la modelo y presentadora serán publicados este mes de junio, donde incluye a qué terapia acude en esos días difíciles.

La presentadora Cristina Pedroche ha tenido en cuenta el Día del Libro, celebrado este 23 de abril, para anunciar su nueva obra Gracias al miedo, con la cual ha sorprendido a sus millones de seguidores, pues es la primera vez que se adentra en el mundo literario como escritora.



Pedroche compartió en redes sociales el proceso creativo de la escritura de su novela, revelando haber acaparado emociones y pensamientos hasta dar forma a su libro, que estará disponible en las librerías a partir del 5 de junio.



"Aunque siempre he tenido gusto por la escritura, desde que quedé embarazada y, sobre todo, desde que nació mi hija, he sentido la necesidad de escribir como una forma de terapia, y escribirlo todo en papel ha contribuido a mi mejor autoconocimiento", compartió la escritora en su cuenta de Instagram.



Además, se muestra sincera cuando relata su experiencia sobre la maternidad: "Tengo muchas dudas y tengo mucho miedo". Esta etapa la ha desestabilizado, con contradictorias emociones, lo cual es algo que se aborda con poca frecuencia. La maternidad es un aprendizaje y no siempre es un camino fácil, con sentimientos e inseguridades como "Temor a decepcionar como madre, a no poder con todo, miedo a no estar a la altura...", como expresa Pedroche y que todas hemos experimentado en algún momento, especialmente siendo madres primerizas.

La editorial Planeta fue la encargada de apoyar a la presentadora de Tú sí que sí con la publicación de su libro, compartiendo que hubo una confianza mutua, por lo que le dio seguridad de trabajar con ellos.



Pedroche admitió sentir vértigo al hacer pública su historia, y aclara que enfrenta este nuevo reto con entusiasmo, pues está convencida de que su experiencia puede ofrecer ayuda en momentos difíciles a quienes la necesiten.



La noticia de este nuevo libro ha causado emoción a sus admiradores, quienes podrán adquirir Gracias al miedo muy pronto y adentrarse en la intimidad de la modelo como madre.