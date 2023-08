Más allá de la espuma: Cerveza y nutrición femenina, ¿Qué nos dice la ciencia?

¿Engorda o es saludable? Resuelve todas las dudas que tienes sobre la cerveza.

El primer viernes de agosto se celebra cada año el día internacional de la cerveza. Este año cae el viernes 4 y habrá una celebración a nivel mundial entorno a dicha bebida y su cultura.



La cerveza forma parte de la cultura española. Ir a tomar unas tapas y unas cañas con los amigos es algo que se repite cada fin de semana por toda la geografía del país y mucho más cuando el tiempo nos permite quedarnos en las terrazas.



En cambio, también existe la creencia de que la cerveza engorda o te hace echar tripa. Antes de ir a tu bar de confianza a celebrarlo con tus amigos te contamos si esta bebida es realmente saludable o no.

¿Es saludable la cerveza?

Lo primero que hay que aclarar es que cualquier consumo no moderado de alcohol nunca será saludable. Cuando se toma en exceso cualquier tipo de alcohol conlleva enfermedades como la cirrosis que no son deseables.



Por otro lado, es obvio que si vamos a conducir después, ninguna cantidad de alcohol en sangre es adecuada. Para ponernos al volante siempre hay que estar sobrio. Dicho esto, una vida sana se compone de muchos hábitos conjuntos y tomar un alimento más o menos sano de manera moderada no va a arruinar nuestra salud.



Cuando hablamos de un consumo moderado significa no superar la ingesta de una o dos cañas para una mujer y dos o tres en un varón.

La cerveza en particular, si se considera desde el punto de vista nutricional, tiene agua, un 5% de alcohol, maltodextrina, que es un carbohidrato, algunas vitaminas del grupo B como el ácido fólico y algunos minerales que no son muy frecuentes en la dieta, como es el caso del silicio.



Además tiene capacidad antioxidante, por lo que consumida con moderación por adultos sanos (que no vayan a conducir y por supuesto no las embarazadas) puede tener propiedades interesantes.

¿Es recomendable para las mujeres?

Tomar cerveza puede ser interesante para la mujer por su contenido en ácido fólico (presente en hortalizas). Además su contenido en silicio es beneficioso para la salud ósea y normalmente se adquiere a través del plátano y los cereales integrales.



Por otro lado, la tripa es un cúmulo de grasa debido a una dieta desequilibrada y falta de ejercicio, por lo que no podemos culpar a un solo alimento, en este caso la cerveza, si no a un estilo de vida poco activo.

La cerveza consumida de forma razonable y moderada no contienen más que 45 calorías por 100 ml. Esto significa que una caña de cerveza contiene unas 90 calorías.



Si se trata de la cerveza sin alcohol hablaríamos de entre 14 y 17 calorías por 100 ml. No es una bebida especialmente calórica por lo que no va a causar sobrepeso si nuestro estilo de vida es saludable.



Si queremos consumir menos calorías siempre podemos optar por la cerveza sin. Si estamos embarazadas o lactando, vamos a conducir, tomamos medicamentos o alguna otra característica personal arriesgada, siempre es necesario optar por una bebida cero alcohol.