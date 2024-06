Cortarse el pelo antes del verano, ¿sí o no? 7 razones que podrían convencerte para hacerlo y agradecerás

Admitámoslo, seguro que más de una vez has pensado en hacer un cambio drástico en tu apariencia. El verano es la temporada perfecta para renovarse, así que si tienes ganas de un cambio radical, aquí te damos 7 motivos que te convencerán de llamar a tu peluquería y agendar una cita hoy mismo. ¡No te lo pierdas!

Llega el verano, el buen tiempo, los planes en terracitas chill out, las eternas jornadas playeras y... ¡Sí! Estrenar look es todo un must have. La comodidad de una melena al más puro estilo Taylor Swift que no tengas que estar revisando en cualquier espejo, dejar tu pelo secar al aire o sanear tus puntas, son sólo algunos de los beneficios de cortarte el pelo.

1. La opción más refrescante

Las altas temperaturas nos afectan a todas y, ya sea en la ciudad o en la playa, la necesidad de realizarse un moño todoterreno es un recurso de oro que toda mujer conoce. Pero imagina por un segundo que en vez de tener que estar haciéndote la coleta o la trenza de turno, pudieras simplemente olvidarte de recoger tu pelo. Un corte bob o clásico pixie son la mejor solución. Además si no te gusta mojar tu cabello en el mar, un corte de pelo a tiempo puede hacer que no tengas que nadar estirando el cuello para que se te moje.

2. ¿Alguien dijo 'chic'?

Si las melenas largas y onduladas son sexys, un melena midi o un pelo corto pueden incorporar a tu look ese je ne sais quoi que llene de glamour cada uno de tus días de verano. Una simple horquilla recogiéndote le flequillo, un pañuelo a modo de diadema o un sombrero borsalino le darán a tu pelo un plus de estilo sin renunciar al aire veraniego.

3. Adiós a las horas de plancha, tenacillas...

Puede que creas que llevar el pelo más corto crea algún tipo de dependencia con la plancha o el secador, pero te equivocas. Si algo tiene el verano es que su estilo relajado se aplica a absolutamente todo. Puedes ir en sandalias al trabajo, los shorts vaqueros se convierten en tu prenda comodín y por supuesto el pelo adquiere ese aire ondulado tan absolutamente encantador y, ¿sabes cómo lograrlo? Dejando que se seque al aire, sin secador ni nada. Una spray efecto ondas surferas y listo.

4. Duchas híper rápidas

Cuando cortas tu melena, cortas en muchos aspectos de tu vida. Cortas el gasto de agua, el gasto de champú, el gasto de mascarilla... Sí, además de duchas de lo más rápidas, la menor superficie de cabello hace que gastes menos cantidad de producto.

5. No más enredones

Otro de los puntos a favor de llevar el pelo más corto es que te deshaces de una vez por todas de los enredones. Sí, cepillar tu pelo te llevará mucho menos tiempo del que te llevaba antes. Cuando tienes el cabello más corto se enreda con menor frecuencia así que te olvidas de los dolorosos tirones de pelo cada vez que te pasa un cepillo.

6. Porque el pelo sufre mucho en verano

Los rayos del sol, el cloro de la piscina, la sal del mar o el abuso de productos de para darle forma al cabello son algunas de las agresiones más habituales del verano. Además de usar productos que lo protejan como mascarillas, cortarlo es otra opción. Un cabello largo unido a unas puntas ya maltratadas son una combinación desastrosa de cara a la temporada estival, por ello mucha gente termina cortándose el pelo nada más volver de vacaciones. Sé más lista y corta el tuyo antes de que sufra en exceso. Ya sabes, "más vale prevenir que curar".

7. Harás feliz a tu peluquero

Todo el mundo ha sufrido en algún momento de su vida a un peluquero que miraba su melena con ojos golosos y le preguntaba "¿cuánto te quieres cortar?". Si tú también te has sentido como Rapunzel porque tu codiciada melena tenía más de un enemigo, ha llegado el momento de hacer tu buena acción de la temporada. Dale el gusto a tu peluquero y deja que te corte la melena. Eso sí, elige tu el largo. Es reconfortante acostarse sabiendo que has hecho a alguien feliz y además, seguro que no te vuelve a hacer esa fatídica pregunta.