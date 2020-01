Dolor abdominal en el embarazo: ¿cuáles son las principales causas?

Los episodios de dolor abdominal en el embarazo son bastante comunes, sobre todo durante el primer y tercer trimestre. La mayoría de estas molestias son benignas, pero otras pueden ser síntoma de algo más serio. Repasamos las principales causas y en qué ocasiones es importante acudir al médico.

Es bastante frecuente que las embarazadas padezcan algún tipo de dolor abdominal de intensidad moderada durante los meses de gestación. Esto es así porque se trata de una etapa en la que el cuerpo de sufre muchos cambios fisiológicos y anatómicos, especialmente en la zona del abdomen.



Como decíamos al inicio, la gran mayoría de estas molestias son normales y no suponen ningún problema grave, sin embargo, hay otros que sí pueden estar relacionados con alguna complicación. Por ello, reconocer qué síntomas son benignos y cuáles no, puede ser clave para prevenir problemas y acudir cuanto antes a urgencias.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

El dolor abdominal normal o benigno, aunque puede ser frecuente a lo largo de todo el embarazo, no suele ser constante. Además, estas molestias tienden a cambiar según el momento del embarazo y los diferentes factores que pueden producirlo: cambios hormonales, crecimiento del útero, movimiento del feto, compresión de los órganos abdominales, contracciones uterinas... Repasamos los tipos y las causas más frecuentes de dolor abdominal en el embarazo en cada trimestre para que aprendas a identificarlos.

Causas comunes del dolor abdominal en el primer trimestre de embarazo relacionadas con la gestación

Las molestias abdominales durante el primer trimestre de embarazo suelen producirse por los cambios hormonales, que afectan al normal funcionamiento de la digestión. En esta etapa es frecuente que las embarazadas tengan sensación de hinchazón en el vientre, estreñimiento o gases que pueden provocar dolor en la zona. Este, aunque molesto, suele ser leve y transitorio.



¿Cuándo debería ir al médico? En caso de que el dolor abdominal sea muy intenso, constante y aparezca acompañado de otros síntomas como la fiebre, el sangrado o secreción vaginal, diarrea, hipotensión o vómitos. También si se producen los síntomas relacionados con las complicaciones que se exponen a continuación.



Posibles causas del dolor abdominal relacionadas con complicaciones durante el primer trimestre de embarazo



- Embarazo ectópico: es decir, cuando el embarazo se desarrolla fuera del útero. Como la única zona que está preparada para el desarrollo del embarazo es el útero, si se produce fuera de él, en el momento en el que el feto empieza a crecer las complicaciones pueden ser muy serias. Por eso, ante un embarazo ectópico hay que actuar cuanto antes. Los síntomas suelen aparecer a partir de la sexta semana de embarazo y estos son los más comunes:

Dolor abdominal lateral moderado o severo.

Sangrado vaginal.

Dolor al defecar.

Náuseas o vómitos.

Bulto en la ingle (cuando el embarazo ectópico se produce en una de las trompas de Falopio).

Músculos abdominales rígidos

- Aborto espontáneo: la interrupción espontánea del embarazo puede ser una de las causas del dolor abdominal durante el primer trimestre de embarzo. La mayoría de estos abortos se producen en las primeras 13 semanas. Aparte del dolor abdominal, se producen estos síntomas:

Dolor pélvico.

Sangrado vaginal leve o moderado.

Contracciones uterinas que se producen en periodos de tiempo de entre 5-20 minutos.

Causas del dolor abdominal en el segundo y el tercer trimestre de embarazo relacionadas con la gestación

A partir del segundo trimestre de embarazo el útero ya ha crecido bastante y se convierte en un órgano intraabdominal. Por ello, aparte de todas las causas del dolor abdominal normal del primer trimestre, se suma el dolor provocado por la presión que produce el útero contra los órganos abdominales. Además, hay otras dos posibles causas del dolor que son benignas:



- Contracciones de Braxton Hicks: estas sirven de simulacro para el útero, pero no son contracciones expulsivas. Suelen ser cortas, irregulares y de baja intensidad. No aumentan el riesgo de parto prematuro y tan solo producen una molestia moderada. Normalmente esta se alivia con reposo o cambiando de postura. También es recomendable beber agua suficiente, pues la deshidratación puede provocar las contracciones.



- Dolor del ligamento redondo: este conecta el útero con la zona pélvica y durante el embarazo está sobrecargado por el aumento de tamaña y peso del primero. Para adaptarse, el ligamento redondo se estira durante el segundo trimestre de embarazo, lo que puede producir un dolor en forma de punzada en la zona inferior del abdomen cuando la mujer se levanta, tose, cambia de postura o hacer más esfuerzo del que debería.



¿Cuándo debería acudir al médico? Si el dolor es muy intenso, no mejora y aparece acompañado de otros síntomas como los mencionados anteriormente (sangrado, fiebre...). También si se producen los síntomas relacionados con las complicaciones que se exponen a continuación.



Posibles causas del dolor abdominal relacionadas con complicaciones durante el primer trimestre de embarazo



- Parto prematuro: una de las causas de dolor abdominal durante el segundo trimestre puede ser un parto prematuro, es decir, aquel que se produce antes de la semana 37ª de gestación. Aparte del dolor abdominal, se pueden producir los siguientes síntomas:



Sangrado vaginal leve.

Contracciones uterinas frecuentes, que se intesifican según pasan las horas.

Rotura de la bolsa.

Sensación de presión en la zona de la pelvis.



- Preeclampsia: se trata de una afección en la que se produce hipertensión arterial y pérdida de proteínas en la orina tras las 20 semanas de gestación. En casos más graves, también puede verse afectado el hígado. Los síntomas, además del dolor abdominal, son los siguientes:

Hinchazón de cara, manos y piernas.

Dolor de cabeza.

Visión borrosa.

Náuseas y vómitos.

- Desprendimiento prematuro de la placenta: se trata de una complicación grave porque impide que la placenta reciba sangre del útero, lo que pone en peligro la vida del feto. Puede producirse a partir de la semana 20 del embarzo, pero es más común en el tercer trimestre de embarazo. Además del dolor abdminal, se pueden presentar los siguientes síntomas:

Dolor lumbar.

Sangrado vaginal discreto o abundante.

Contracciones uterinas.

Tensión baja.

- Causas menos comunes: rotura uterina, útero encarcelado, infección del líquido amniótico, esteatosis hepática del embarazo...

Causas del dolor abdominal no relacionado con el embarazo

Durante el embarazo, la mujer puede sufrir molestias provocadas por enfermedades totalmente ajenas a la gestación. Por lo tanto, en algunos casos el dolor abdominal puede deberse a afecciones como la infeción urinaria, gastroenteritis, apendicitis o colecistitis, entre otras. Sin duda, de todas ellas, la más frecuente es la infección de orina. Si se produce, junto al dolor abdominal pueden aparecer estos otros síntomas:

Necesidad de orinar frecuentemente.

Dolor o ardor al orinar.

Dificultad para contener la orina.

Sangre en la orina.

Como ves, las causas del dolor abdominal durante el embarazo son muy variadas. Nuestra recomendación es que mantengas la calma y consultes a tu médico cuando se produzca para evitar cualquier riesgo.

Y además:

Dolor de ovarios en el embarazo: ¿cuáles pueden ser las causas?

Los primeros síntomas del embarazo: ¿cómo debo cuidarme durante el primer mes?

¿Cuándo es necesario hacerse la amniocentesis? Esto es todo lo que debes saber