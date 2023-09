La estrella se ve casi irreconocible al cambiar su look para su cuarta portada con la revista CR Fashion Book, además nos comparte sobre su celebrity crush, maternidad y más.

Kim Kardashian usa muchos sombreros y peinados en nombre de la moda. Pero para su última sesión de fotos, experimentó con un nuevo aspecto impactante que nos dejó haciendo una doble toma. La superestrella de múltiples guiones, de 42 años, fue revelada como la última celebridad de portada de CR Fashion Book el lunes, y lleva un corte buzz cut que la hace casi irreconocible.



Kardashian utiliza lo que parece ser una peluca superrecortada y una camiseta sin mangas Dsquared2 con cuello de cuchara. En una foto, también modela un cárdigan y medias de Miu Miu y, en otra, está maquillada como una bailarina con un suéter rojo Jacquemus de cuello en V, medias Falke y zapatos planos con cordones.



La historia de portada de la celebridad (que saldrá en los quioscos el 2 de octubre) revela fragmentos pequeños y reflexivos de su vida, como cuando se siente más sexy, "¡Después de un buen entrenamiento, o cuando me despierto con el cabello desordenado y sin maquillaje!", dice, y acerca del más tranquilo, "Cuando mis bebés están todos dormidos en casa y tengo algo de tiempo en silencio antes de desmayarme". Y lo que la motiva a "hacer cualquier cosa" para luchar por la justicia de las personas anteriormente encarceladas. Incluso reveló tímidamente que John F. Kennedy Jr. es su "último celebrity crush".

Con el tema basado en la mentalidad de musa, Kardashian también compartió su lista de íconos, incluidas las estrellas del viejo Hollywood Elizabeth Taylor y Marilyn Monroe, así como sus hermanas Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner y su madre Kris Jenner.



"Kourtney siempre sabe lo que quiere y no se rinde cuando no se ha hecho antes o no es el camino típico. La respeto mucho por eso. La atención al detalle de Khloé es inigualable y tiene el corazón más grande del mundo. Admiro su alma. Kendall es un espíritu divertido y libre y vive su vida tan auténticamente como lo que es. ¡Me encanta cómo ama a sus amigos y tiene las mejores aventuras y recuerdos de esta vida! Ella valora las experiencias de la vida al máximo. Kylie es un alma tan hermosa que es tan generosa con su energía y quiere que todos sean felices. Ella es tan real".



La última portada de Kardashian es una sorpresa, considerando que ha estado ausente de las primeras filas en la Semana de la Moda de Nueva York y Milán, debido a que está ocupada con proyectos en pantalla como protagonista junto a Emma Roberts en American Horror Story: Delicate y ayudando a Usher a anunciar su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024 en un nuevo comercial de Apple Music.



Entonces, ¿cómo se mantiene inspirada a lo largo de todo? "Me encanta viajar por el mundo, inspirarme y motivarme con las nuevas aventuras y cosas que veo", dijo la titán de SKIMS a CR Fashion Book, y agregó que se siente "realizada" cuando hace las cosas. "Estoy superinspirada en este momento y es una sensación muy energizante".