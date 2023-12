Uñas 'press on': el nuevo boom de belleza que arrasa en redes

¿Puedes visualizar el modificar tu esmalte frecuentemente sin afectar la salud de tus uñas? Esta última tendencia de belleza que está teniendo un gran impacto en redes sociales es exactamente lo que buscas.

La decisión de realizarse o no una manicura es un dilema recurrente para muchas mujeres, ya que la manicura tiende a deteriorarse con el tiempo y, en algunas ocasiones, es necesario volver a realizarla o, al menos, hacer retoques. A pesar de ser conscientes de esto, no siempre reflexionamos sobre cuán perjudicial puede ser para la salud de nuestras uñas someternos a manicuras frecuentes, priorizando la estética y calidad de la misma.



No obstante, para todas las aficionadas al nail art o simplemente para aquellas que desean lucir una manicura impecable, en las últimas semanas hemos descubierto una de las tendencias de belleza que se perfila como una excelente opción, en especial en el ámbito de las uñas. Nos referimos al press on, y aquí te presentamos todo lo que necesitas conocer al respecto.



Las uñas 'press on', ¿a qué se refieren?



Las uñas representan una tendencia originaria de Estados Unidos que busca transformar la industria de la belleza, ya que posibilitan cambiar de manicura a diario sin causar debilitamiento o daño a las uñas. Además, ofrecen diversos beneficios, como la retención del brillo a lo largo del tiempo y un diseño que se adapta a la base de la uña, otorgando un aspecto natural y asegurando que permanezcan impecables durante hasta dos semanas.



Marta Robles, fundadora de Slēk, afirma que "Las uñas 'press on' no se dañan tan fácilmente como las clásicas postizas, ya que están hechas de plástico reciclado resistente y están pensadas para durar. Es más, incluso ayudan a proteger la uña y el esmalte natural y son una gran alternativa a las uñas de gel, que debilitan muchísimo el esmalte y en las que se utilizan lámparas de rayos UV potencialmente cancerígenas"

¿Cómo se aplican estas uñas?

El equipo de expertos de la firma Druni explica: "Una de las técnicas más comunes a la hora de colocar las uñas postizas es mediante materiales de adhesión como el pegamento. Estos productos se caracterizan por su textura viscosa y su fórmula resistente que permiten que la uña permanezca perfectamente colocada durante días. Si optamos por utilizar pegamento, habrá que aplicar una capa finita de pegamento con la ayuda de un pincel. Después, colocaremos la uña –empezando desde la zona de la cutícula–, ejerciendo presión para colocarla correctamente y evitar que se acumule aire dentro".



Sin embargo, los especialistas enfatizan que al aplicar las uñas press on sin utilizar pegamento, recurriremos a la cinta adhesiva. El proceso comenzará con una limpieza minuciosa de las uñas, ya que están constantemente expuestas a diversos tipos de bacterias y gérmenes que podrían causar infecciones.



"Lavarse las manos con agua y un jabón que sea hidratante antes de hacerse la manicura ayuda a reducir la cantidad de bacterias y gérmenes presentes en la superficie de la piel de las manos, disminuyendo, de este modo, el riesgo de infecciones, al tiempo que las cuidamos si ese jabón está bien formulado", comenta la directora técnica y prescriptora de rutinas en PURE NICHE LAB, Marta Agustí.



Previo a adherir la cinta a la uña artificial, confirmaremos que tenga las dimensiones adecuadas. Luego, aplicaremos la uña postiza sobre la natural ejerciendo presión, de manera similar a como lo haríamos al utilizar pegamento.

Las más recomendadas

Slēk Beauty La Francesa



Para quienes disfrutan de la manicura francesa y diseños simples y minimalistas, Slēk presenta un conjunto de 24 uñas que pueden usarse con pegamento y tienen una duración de 2 semanas. Además, el pack incluye una lima de uñas de doble cara y un palo de naranjo para lograr una manicura impecable.



BHGT Uñas 'press on' de colores.



Estas uñas se distinguen por su versatilidad y capacidad para adaptarse a cualquier época del año. Están disponibles en 14 tonalidades diversas, permitiéndote combinarlas entre sí o crear manicuras monocromáticas según la ocasión.



AIMEILI Uñas 'press on' transparentes



Si optas por uñas transparentes para diseñar tu propio nail art, esta elección es ideal. Experimenta limándolas en diversas formas para personalizarlas según tu preferencia y píntalas con tu esmalte de uñas favorito.