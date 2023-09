Blink-182 pospone gira mundial: Travis Barker regresa a EE. UU. en medio del embarazo de Kourtney Kardashian

Blink-182, una de las bandas de pop punk, tomó a todos por sorpresa este viernes al anunciar la postergación de su esperada gira por el Reino Unido. La noticia llegó cuando su baterista, Travis Barker, tuvo que volar de regreso a Estados Unidos debido a un asunto familiar urgente, justo en medio del embarazo de su pareja, Kourtney Kardashian.

La banda emitió un comunicado a través de Twitter en el que decía: "Debido a un asunto familiar urgente, Travis tuvo que regresar a su casa en Estados Unidos". Sin embargo, el comunicado no proporcionó detalles sobre la naturaleza de esta emergencia, pero confirmó que los conciertos programados en Glasgow, Belfast y Dublín se posponen indefinidamente.



La declaración concluyó con la promesa de proporcionar más información sobre la reprogramación de las fechas de la gira tan pronto como esté disponible.



Lo que llama la atención es que, poco antes del anuncio, Travis Barker había compartido historias en su Instagram desde el aeropuerto de Glasgow, incluyendo una imagen de la sala de oración con la frase "Juntos oramos". Más tarde, publicó imágenes de una vidriera en un entorno religioso sin proporcionar más detalles sobre su repentina partida.

En cuanto a Kourtney Kardashian, la estrella de reality de 44 años, no ha estado activa en las redes sociales desde que compartió un blog de Poosh el jueves. La pareja, que se casó en mayo de 2022, anunció en junio que están esperando su primer hijo juntos, un niño.



Travis Barker ya es padre de sus hijos Landon (19) y Alabama (17), mientras que Kourtney Kardashian es madre de Mason (13), Penélope (11) y Reign (8), fruto de su relación anterior con Scott Disick. Además, Barker también es padre adoptivo de Atiana (24), la hija de su ex esposa, a quien ha criado como propia.



La noticia del embarazo de Kardashian y Barker fue recibida con entusiasmo por sus seguidores en todo el mundo, y la pareja ha estado compartiendo su emocionante viaje a través de sus redes sociales durante todo el verano.



Es importante mencionar que, a pesar de que inicialmente buscaron la fertilización in vitro para expandir su familia, Kourtney Kardashian reveló en un episodio de su programa de televisión que habían decidido intentar concebir de forma natural, confiando en lo que el destino les tenía preparado.

La noticia ha dejado a los seguidores de la banda preocupados. Esperamos sinceramente que la emergencia familiar de Travis Barker no esté relacionada con el embarazo de Kourtney Kardashian