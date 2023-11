El impactante corte shaggy de Elsa Pataky que transforma tu melena al instante

Elsa cambia de look y se deja flequillo abierto para dar un extra de volumen

Para conseguir una melena perfecta hay que dedicarle mucho tiempo. Salvo algunas afortunadas de la genética, lo normal es evitar el calor, nutrir el cabello y sanear las puntas para tener un pelo bonito. Otra opción más radical es darse un buen corte de pelo.

El corte del momento

La modelo y actriz española vive en Australia, donde los días son cada vez más calurosos con la llegada del verano. Aprovechando el buen tiempo se ha dado un buen corte y ha sorprendido a sus fans posando con su nuevo look. Este nuevo corte es perfecto para rejuvenecer el rostro y aportar gracia a tu cabello con un extra de volumen. Hasta hace solo unos días, la modelo lucía una melena larga, sin capas ni flequillo. Aunque se veía muy sana no tenía nada de movimiento, por eso ha visitado a su peluquera.

El corte elegido por Elsa es el shaggy con flequillo abierto. Jesse Furlan, directora de Bloe Salons, ha sido la encargada de llevarlo a cabo. Esta es una de las tendencias de la temporada y favorita entre las expertas de belleza. Sienta bien a todos los tipos de rostro y destaca por lo favorecedora que quedan sus capas. No es la primera vez que la también empresaria y mamá luce un corte de pelo de este estilo. Ya el pasado mes de febrero presumía de una melena a capas con mucho volumen y onda natural para asistir a un evento de Giossepo, la firma de calzado de la que es embajadora, en la capital de España. Esta vez, Pataky además ha elegido combinarlo con un flequillo cortina o abierto y es todo un acierto. Este flequillo largo y despuntado estiliza la cara y acompaña de maravilla al tono natural y desenfadado del resto de la melena.



Ella misma publicó una foto informal en su Instagram totalmente al natural y sin maquillaje con el texto: “Natural. Nuevo look a manos de Jesse Furlan”. Elsa Pataky no suele llevar peinados muy pulidos en sus apariciones públicas y mucho menos en su día a día. Ella elige una melena suelta y este corte le va a venir muy bien porque queda perfecto aun secando al natural.

Un estilo de vida muy natural

La actriz ha regresado a Australia después de disfrutar de unos encantadores días en España. Desde su matrimonio con Chris Hemsworth, la pareja decidió establecerse en el país oceánico, alejándose por completo del bullicio mediático que conlleva vivir en Hollywood. A pesar de tener su residencia principal allí, ambos han continuado viajando a lo largo de los años. España siempre ha sido uno de sus destinos favoritos, y de hecho, en unas de sus recientes vacaciones eligieron la isla de Ibiza. Disfrutaron de largos paseos en velero con sus hijos y algunos amigos.

La pareja se encontró por primera vez en 2010 y desde entonces ha compartido una historia de amor que ha cautivado a sus seguidores, quienes son testigos de su día a día a través de las redes sociales. Pocos meses después de conocerse, tomaron la decisión de casarse. Doce años después, han construido una hermosa familia numerosa en Byron Bay, Australia, junto a sus tres hijos: India Rose, de once años, y los mellizos Tristan y Sasha, de nueve años.