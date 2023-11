Emma Watson: Deslumbra con un atrevido outfit y comparte sus secretos de belleza sostenible

La actriz Emma Watson, conocida por su papel de Hermione Granger en la saga de Harry Potter, volvió a ser noticia el pasado 26 de noviembre por su atrevido look en el estreno del documental 'We Dare To Dream' en Londres.

En un año marcado por tendencias audaces, desde looks con bragas hasta faldas transparentes, Emma Watson ha decidido destacar con un gesto clásico pero efectivo: mostrar su sujetador. En el estreno de "We Dare to Dream," lució un elegante traje negro de Alexander McQueen, compuesto por una americana de un solo botón con adornos de cristales en el hombro y un pantalón de sastre ligeramente acampanado. Lo que captó la atención fue el sujetador negro de tiras cruzadas que asomaba por el escote, añadiendo un toque de audacia a su imagen. Completando el look, Watson calzó unas sandalias de punta cuadrada con aplicaciones joya, aportando un contraste moderno a su estilo clásico



Aunque la actriz suele optar por estilos más convencionales en eventos de este tipo, esta vez decidió incorporar un detalle inesperado, asegurando que todas las miradas se dirigieran a ella. Este atuendo sugiere que Emma Watson está lista para encender la moda de las próximas fiestas navideñas.

En el ámbito del maquillaje, la actriz optó por una tez neutra que realzaba su belleza natural, combinada con unos labios rojos ultra glamurosos. El equilibrio entre la elegancia y la audacia en su elección de maquillaje fue innegable, consolidando la imagen impecable que Emma proyecta en cada ocasión pública.



En cuanto al peinado, Emma Watson deslumbró con un look de cabello semi recogido que acentuaba su encantador rostro. Una media coleta voluminosa con algunos mechones de pelo sueltos añadió un toque desenfadado y moderno a su apariencia, demostrando que la actriz no teme experimentar con su estilo.



La actriz, que siempre ha sido una defensora de la moda sostenible, ha hablado en varias ocasiones sobre su rutina de belleza. En una entrevista para Into The Gloss, Watson dijo que se ha vuelto más exigente con la sostenibilidad y la transparencia de los productos que utiliza.



"Quiero saber qué me pongo en la cara y el cuerpo", dijo la actriz. "Hacia los 14 o 15 años, cuando estaba en plena pubertad, tenía la piel muy, muy mal". Desde entonces, Watson cuida su piel cada día y dice que nunca se había sentido tan bien.



Y ha mantenido una rutina de cuidado de la piel enfocada en la sostenibilidad. Su compromiso con productos transparentes y respetuosos con el medio ambiente refleja no solo una evolución personal, sino también un mensaje poderoso sobre la importancia de cuidar tanto de nuestra piel como de nuestro planeta.

Además de su destacada presencia en la alfombra roja, Emma Watson se unió a la defensora de los derechos humanos Malala Yousafzai y al productor y director del documental en algunas instantáneas. "We Dare to Dream" narra las historias de atletas desplazados que persiguen sus sueños olímpicos, una temática que apasiona a la actriz, quien participó activamente en una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia.



Este no es el primer atuendo con sujetador que Emma Watson elige para un evento público; recordamos su elección en 2021 al entrevistar a Al Gore con un sostén negro que asomaba por debajo de un top corto estampado y en 2022 para una cena de Chanel. Su estilo único y su compromiso con la sostenibilidad no solo la hacen destacar en la moda, sino que también la convierten en un referente para aquellos que buscan un enfoque consciente en el cuidado personal y en el activismo.

