Ya son muchos días los que llevamos encerrados en casa debido a la crisis del coronavirus, pero ¡que no decaiga el ánimo! Muchas de nuestras 'celebrities' más queridas han compartido en sus redes sociales cómo se entretienen con sus hijos durante el confinamiento

El mundo está paralizado: las calles, desiertas, los cielos azules y limpios, las tiendas cerradas. Resulta increíble comprobar cómo esta situación inaudita nos ha llevado a adoptar medidas excepcionales que no nos habríamos imaginado nunca. Aunque pasan los días y, con ello, se van desinflando los ánimos y la ilusión por manterse optimistas, algunas de nuestras famosas más queridas han compartido en sus redes sociales ideas y planes para que los más pequeños se entretengan durante el confinamiento.

Natalia Sánchez



Otra de las mamás famosas que está aprovechando para pasar el máximo tiempo posible con su pequeña en casa es la actriz Natalia Sánchez, la eterna Teté de Los Serrano. Natalia también celebró su 30 cumpleaños en casa, junto a su familia y por videollamada, como bien contó a través de su cuenta de Instagram.



"Celebro poder soplar las velas con mi compañero de vida, por poder disfrutar 24h al día de nuestra hija (con más o menos paciencia porque hay momento para todo...🤦‍♀️) y con una barriga de 33 semanas que está aguantado, a pesar de las contracciones, el estrés y las adversidades, como una campeona!!", comentó en una bonita foto junto a su pequeña. ¡Hay que pensar en positivo, sí señorita!

Sara Sálamo



"Se detuvo todo, menos esto". ¡Y toma fotón de Sara Sálamo con su hijo. La actriz acanaria ha aprovechado el confinamiento para pasar más tiempo con su pequeño Theo, fruto de su relación con el futbolista del Real Madrid, Isco.



Ya sea con mimos o en una piscina de bolas, Sálamo pasa sus días junto a su bebé sin dejar de atender sus tareas profesionales como actriz y escritora, ya que la publicación de su primera novela El ocaso del mono que arañaba la pared se ha tenido que retrasar debido a la crisis del coronavirus. Aún así, la canaria no pierde la sonrisa.

Laura Escanes



Entre flexión y abdominal, Laura Escanes aprovecha para jugar y darle mimitos a su pequeña Roma, de cinco meses. La también escritora de Piel de letra se unió a la iniciativa #YoMeCorono, el primer ensayo clínico aprobado por la Agencia Española del Medicamento que ya lleva cerca de 2 millones de euros recaudados.



Si hay algo que caracteriza a la influencer española es su gran optimismo, del que siempre hace gala en sus redes sociales. Y, junto a Roma, encuentra motivos suficientes por los que estar serena durante el confinamiento. ¡Hace bien!

Pilar Rubio



Una de las famosas más activas en sus redes sociales que, independientemente de estas circunstancias, publica con asiduidad imágenes de sus hijos y de su familia es Pilar Rubio. La presentadora reúne a sus chicos alrededor de la cámara de su móvil con una alegría que da gusto. Se nota que le apasionan los niños y, por eso, Rubio dedica todas sus energías (o, al menos, las que le sobran después de sus intensas sesiones de deporte) a entretener a los más pequeños de la casa, que pronto sumarán un miembro más, ya que está embarazada.



Pues bien, ya sea con deberes, pintando, jugando, haciendo ejercicio o tiñiendo camisetas, Pilar no tarda en compartir con sus seguidores la cantidad de maneras que tienen sus hijos de entretenerse. En estos días de confinamiento (en los que también ha celebrado su 42 cumpleaños) ha preparado, incluso, magdalenas. ¡Qué buena idea!

Eva González



Eva González casi no le dio tiempo a celebrar el cumpleaños de su hijo Cayetano, que sopló dos velas el pasado 4 de marzo. Aún así, no ha perdido la motivación para celebrar cada día junto a su pequeño, a quien ha retratado en varias ocasiones e, incluso, dando las gracias a los sanitarios con un bonito dibujo.



Además, la presentadora ha aprovechado para que el peque retoque el césped de su casa y lo "recorte" con un juguete y una pose que va de elegante para arriba. Desde luego, parece que se le da estupendamente y que está entretenido ajeno a todo lo que ocurre a su alrededor. ¡No todo pueden ser malas noticias!

Mariah Carey



La cantante de All I Want For Christmas Is You es una de las famosas más excéntricas de la historia de la música popular y eso hace que cualquier acontecimiento en el que esté presente sea una ocasión para lucir su melenón rubio y su eterna sonrisa.



¿Cómo iba entonces a celebrar su 50 cumpleaños? ¡Cumpliendo 12! Porque, para ella, siempre tendrá esa edad de niña y así lo demostró en varias fotos que compartió con sus fans junto a sus hijos. Por cierto, ¡atentas a la camiseta de la niña!

Jennifer López



A la fiebre de compartir instantáneas y vídeos junto a sus hijos se ha apuntado nuestra neoyorkina favorita: Jennifer López. Junto a su pareja, Álex Rodríguez, y sus hijos, la actriz y cantante está viviendo un confinamiento de lo más particular (y cómodo, no nos vamos a engañar.



"No podemos salir e ir a restaurantes ni nada, pero el servicio y el entretenimiento aquí está muy bien", comenta JLo en un vídeo que ha publicado en el que su hijo Maximilian se sirve un refresco encima de un patinete y, después, se tira a la piscina. ¿Quién se apunta?

Victoria Beckham



Lo confesamos... a nosotras también nos gustaría vivir este encerramiento total en casa con una familia como la que tiene Victoria Beckham. Marido impresionante, hijos preciosos... y, además, agradecidos. La modista y exspice girl compartió un vídeo en el que la familia aplaudía por la titánica labor de los sanitarios en estos momentos tan duros.



"Feliz de poder reunirnos esta noche con todo el país para agradecer a los valientes trabajadores sanitarios y al brillante NHS que trabajan incansablemente en la lucha contra COVID-19", escribió en la publicación, en la que falta su hijo mayor, Brooklyn.