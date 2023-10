La joven estrella vistió en dorado y negro con un 'jumpsuit' sin mangas de la firma Versace, acompañado con largas trenzas, charol y botas altas de tacón.

Fue Beyoncé quien sentó un precedente el pasado 27 de mayo en París, después de invitar a su hija Blue Ivy Carter de 11 años al escenario y juntas bailar 'Black Parade' y 'My Power'. Este acto fue de gran inspiración para Madonna, quien comenzó con su gira 'The Celebration Tour' en Londres este fin de semana y también bailó en el escenario con una de sus gemelas, Estere de 11 años. Madonna eligió la canción 'The Vogue' para este acto, impactando a los 18.000 fans con sus espectaculares movimientos.



El barrio Harlem de Nueva York vió nacer el voguing, que es un baile históricamente relacionado con la comunidad LGBTIQ+, encontrando seguridad y confianza en los dichos ballrooms, en donde se frecuentaban para hacer sus expresiones artísticas. Este baile se popularizó gracias al vídeo de 'Vogue' y al documental 'Paris is burning'

The Celebration Tour, una gira de gran precedencia

Stella, la gemela de Estere, hizo también una coreografía en el opening show de su madre durante la canción 'Don't Tell Me'. La reina del pop adoptó a las gemelas en Malaui tras la muerte de su madre durante el parto. Además, Lourdes Leon, la hija biológica de Madonna con Carlos Leon, salió al escenario del O2. Por si fuera poco, su hijo David Banda tocó la batería y su hija Mercy James ofreció al público su destreza en el piano mientras Madonna cantaba 'Bad Girl'.

Madonna salió al escenario con un vestido negro de tocado plateado, para hacer una gran interpretación de 'Nothing Really Matters' y así iniciar la gira mundial, y su invitado especial, quien además la presentó en el escenario, fue Bob The Drag Queen vistiendo un elaborado diseño de época. La experiencia de esta gira es considerada única, pues repasa la larga trayectoria de la estrella. Estuvo originalmente programada para iniciar el 15 de julio en Canadá, sin embargo, fue pospuesta debido a problemas de salud de la reina del pop.



Después de las presentaciones en Londres, la gira continúa por Bélgica, Dinamarca, Suecia y España, actuando en el Palau San Jordi de Barcelona en las fechas 1 y 2 de noviembre, para seguir con Portugal, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos.