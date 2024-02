Selena Gomez nos enamora con "Love On" y el apoyo incondicional de Benny Blanco

¡Selena lo ha vuelto a hacer! La artista nos ha sorprendido con el lanzamiento de su nuevo single y videoclip "Love On", una explosión de energía, sensualidad y looks increíbles que nos transporta directamente a la ciudad del amor: París.

Un videoclip lleno de color y estilo

El video, dirigido por el francés Greg Ohrel, nos muestra a Selena luciendo diferentes looks de Oscar de la Renta, desde un vestido rosa con falda de plumas que también llevó Blake Lively hasta un tutú blanco transparente, pasando por un elegante vestido negro con sombrero a juego en el que imita a la 'Joven decadente' del artista español Ramon Casas. La artista se divierte, baila y nos regala su lado más femenino y empoderado.

Una canción inspirada en París

"Love On" es una canción "divertida y coqueta" inspirada en los meses que Selena pasó en París el año pasado. La letra hace referencia a la ciudad, con frases como "¿Por qué estamos conversando sobre este filete tártaro/ Cuando podríamos estar en otro lugar que no sea aquí/ Besándonos en la parte trasera del auto?".

Benny Blanco, su mayor fan

Su pareja, el productor musical Benny Blanco, no ha dudado en mostrar su apoyo a la cantante en la sección de comentarios, escribiendo un "¡Dios mío!!!!" que refleja la admiración y el amor que siente por ella.



La pareja, que hizo pública su relación en diciembre de 2023, se muestra cada vez más enamorada y no duda en compartir su amor en las redes sociales. Selena ha hablado recientemente sobre Benny, destacando el respeto y la comprensión que existen entre ellos. "Es lo más segura que me siento", ha afirmado la artista.