Taylor Swift: La cupido generosa - Gigi Hadid y Bradley Cooper encuentran amor en su mansión secreta

Taylor Swift ha actuado como Cupido, prestando su mansión secreta a Gigi Hadid y Bradley Cooper para su romance, ofreciendo un refugio de amor y privacidad.

Cuando se trata de amistad y apoyo, Taylor Swift no escatima en generosidad. La cantante de éxitos como "Shake it Off" y "Exile" ha vuelto a demostrar su lealtad hacia sus amigos, en esta ocasión al ofrecer a su amiga Gigi Hadid y al talentoso actor Bradley Cooper una mansión secreta en Rhode Island, donde han decidido mantener su incipiente romance lejos de la mirada curiosa de paparazzi y fans. Taylor, siempre dispuesta a actuar como Cupido entre sus amistades, ha brindado a esta pareja un refugio de amor bajo el radiante sol de la costa este de Estados Unidos.



Según una fuente anónima que compartió detalles con el periódico The Mirror, Gigi Hadid y Bradley Cooper han estado disfrutando de su tiempo juntos en la mansión que Taylor Swift hizo famosa en su canción "The Last Great American Dynasty". Este acogedor retiro ha proporcionado a la pareja la privacidad que tanto anhelaba, permitiéndoles conocerse sin la interferencia de los curiosos objetivos de las cámaras y los seguidores ávidos de chismes. ¿El resultado? Un rincón secreto para un romance que parece estar en pleno auge.

La generosidad de Taylor Swift no conoce límites cuando se trata de sus amigos. A pesar de que Gigi Hadid y Bradley Cooper cuentan con propiedades en Nueva York, optaron por un lugar más íntimo para este emocionante capítulo de sus vidas. Taylor abrió las puertas de su casa con una sonrisa, asegurando a la pareja que siempre pueden recurrir a su mansión.



La casa cuenta con ocho habitaciones y es un escenario perfecto para el amor. Además, ha sido el lugar elegido por Swift para sus famosas fiestas del 4 de julio, a las que Gigi Hadid ha asistido en años anteriores. Esta casa tiene un pedacito de historia en cada rincón, y ahora está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Gigi y Bradley.

Además del romance que florece en esta mansión, Gigi Hadid ha encontrado en este refugio un respiro muy necesario de los medios y los paparazzi. La modelo, conocida por su compromiso social, ha sido una de las pocas celebridades en Estados Unidos que ha alzado su voz a favor de Palestina en el conflicto con Israel, debido a sus propios orígenes palestinos.



No obstante, su postura no ha estado exenta de controversia. El Gobierno de Israel, a través de su cuenta oficial de Instagram, respondió a Gigi Hadid en un intercambio de mensajes que generó atención global. En medio de un conflicto armado, el hecho de que un gobierno dedique tiempo a responder a una celebridad que defiende un punto de vista diferente ha sido calificado por algunos como "patético". Pero Gigi Hadid se mantiene firme en su convicción, y su estancia en la mansión secreta de Taylor Swift le proporciona un merecido refugio y apoyo durante estos momentos desafiantes.