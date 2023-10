Taylor Swift y Beyoncé: El apoyo entre las artistas en la premier The Eras Tour Concert Film

Las dos iconos de la música demuestran que no es necesaria la rivalidad entre artistas para tener una carrera de éxito.

Durante la premiere de The Eras Tour Concert Film en Los Angeles se ha contado con la presencia de Beyoncé como artista invitada. Lejos de ser rivales, las cantantes han demostrado un apoyo mutuo y se han mostrado juntas en las redes sociales para delicia de sus fans.

Las giras del verano

Este verano Beyoncé y Taylor Swift han dominado la escena musical con sus impactantes giras. Ambas han cosechado grandes éxitos en sus actuaciones, lo que ha creado una guerra entre los fans para demostrar cuál de las dos es mejor. Lejos de querer alimentar esta confrontación, ambas se han mostrado muy unidas durante la presentación de la película ‘Eras Tour’ de Taylor, en Los Ángeles. Las reinas del pop se presentaron en la alfombra roja juntas, apoyándose mutuamente y con looks totalmente diferentes.

Además, en su cuenta personal, Taylor ha subido una foto comiendo palomitas con la cantante de Single Ladies en una de las butacas del cine AMC de Los Ángeles donde ha tenido lugar la premiere. La foto va acompañada de un texto lleno de admiración: "Estoy tan contenta de no saber nunca cómo habría sido mi vida sin la influencia de Beyoncé. La forma en que ella nos enseñó a mí y a todos los artistas aquí a romper las reglas y desafiar las normas de la industria. Su generosidad de espíritu. Su resiliencia y versatilidad. Ella ha sido una guía a lo largo de mi carrera y el hecho de que apareciera esta noche fue como un verdadero cuento de hadas", escribió.

Una vez finalizó la proyección de la película las dos artistas se marcharon a cenar para disfrutar de una velada de confidencias.

Qué nos espera en esta película

A partir de este 13 de octubre llegará a las salas de cine de todo el mundo la película que repasa el tour más importante de la carrera de Estados Unidos de Taylor Swift. Sus fans, denominados swifties se dejarán ver con sus mejores galas inspiradas en las distintas eras, que hacen referencia a cada uno de sus discos: Era Fearless (vestidos dorados), Era Speak now (colores morado y plateado), Era Red (predomina el rojo), Era 1989 (azul, blanco o marinero), Era Reputation (negro y cuero), Era Lover (tonos pastel), Era Folklore (lana y punto), Era Evermore (marrones y punto) y Era Midnights ( brillos y colores).

También se repartirán los brazaletes de la amistad, que se han convertido en todo un símbolo durante la gira The Eras Tour. Todo empezó con la canción “You’re On Your Own, Kid”, perteneciente al álbum “Midnights” donde la letra invita: “Make the friendship bracelets, take the moment and taste it. You’ve got no reason to be afraid” (Haz las pulseras de amistad, toma el momento y pruébalo. No tienes por qué tener miedo).

Con este film, la artista se asegura que todos sus seguidores puedan ver el Tour, incluso los que no consiguieron entrada para verla en directo.