Soy nutricionista y perdí 7 kg en 21 días sin seguir una dieta estricta: "además, reduje la hinchazón"

Tanu Goswami, nutricionista e influencer en Instagram bajo el perfil @fit_nd_healthy1, compartió recientemente su experiencia con el ayuno intermitente para perder peso, logrando resultados sorprendentes en solo 21 días. Combinó el ayuno de 16 horas con ejercicio físico, caminando 10,000 pasos diarios, durmiendo 8 horas, bebiendo 4 litros de agua y consumiendo 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal. En este tiempo, logró perder 7 kg y reducir su cintura en 7,5 cm. Además, notó mejoras en su piel y disminución de la hinchazón.

¿Qué implica el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente consiste en abstenerse de comer durante un período determinado del día. La modalidad más común es el ayuno 16/8, en la que se ayuna durante 16 horas y se come dentro de una ventana de 8 horas. Aunque no hay reglas estrictas, se suele recomendar evitar comer por la noche, ya que lo que consumimos por la tarde o noche tiende a almacenarse. Además, ayunar durante la noche mejora la digestión y favorece un mejor descanso.



El ayuno intermitente es cada vez más popular debido a su simplicidad: no requiere contar calorías ni cambiar la dieta, salvo para mantener una alimentación equilibrada. Sin embargo, debe realizarse con precaución, especialmente en personas con trastornos alimentarios.

Un enfoque integral: ejercicio, hidratación y descanso

Además del ayuno, Tanu incorporó otros hábitos saludables: camina 10.000 pasos al día, duerme 8 horas, bebe 4 litros de agua y consume 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal. Para Tanu, la pérdida de peso no se basa únicamente en la dieta, sino en un enfoque holístico que incluye el ejercicio, el descanso y la hidratación.



Tanu también señala que el ayuno intermitente puede traer beneficios adicionales, como mejorar la digestión, estimular el metabolismo y promover una piel más saludable. Durante las horas de ayuno, se permiten tés, infusiones y jugos de verduras, pero se deben evitar otros productos como leche, frutas o zumos, agua de coco, chicles y alcohol.