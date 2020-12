En tiempos de Coronavirus hemos aprendido muchas cosas, entre ellas a respetar la sanidad y los servicios que nos ofrecen sus profesionales. Pero también hemos valorado el uso de los servicios asistenciales desde casa y, con tan solo un clic como los de Savia. ¿Aún no lo conoces?

“¡Tengo tos! ¿Será Covid?” Seguro que, durante estos meses y sobre todo ahora con la época de gripe, te has preguntado si realmente estás pasando el Coronavirus o es simplemente un resfriado. Si además te pasa con otras cuestiones de salud, y no quieres desplazarte para evitar contagios, necesitas un médico online en tu vida. La telemedicina, como el teletrabajo, ya no son conceptos del futuro, están aquí, y han llegado para quedarse.



El auge de la asistencia sanitaria virtual



Desde hace ya un año, en Savia han impulsado la asistencia sanitaria virtual a través de su app y bajo el hashtag #unmédicoentumóvil. Una app que ha tenido muy buena acogida desde el comienzo de la pandemia. Tanto es así, que el número de consultas ha incrementado un 240% y el uso de la aplicación se ha multiplicado por dos. Para que te hagas una idea, más de 120.000 personas ya confían en la asistencia sanitaria de Savia. Más de 11.000 consultas, pruebas y tratamientos en 44 especialidades bajo un equipo integrado por más de 1500 médicos y especialistas colegiados.



En Savia, además, para facilitarte las cosas ofrecen durante el primer mes de su suscripción Premium chat con especialistas, videoconsulta 24 h con receta médica y mucho más, ¡de forma totalmente gratuita! Además, también cuentan con servicios presenciales, tanto en las mejores clínicas del país como a domicilio (fisioterapia, enfermería, podología o incluso pruebas de test de COVID-19) evitando así los desplazamientos.

Reducir los contagios en los centros de salud



El objetivo de plataformas como las de Savia es poder resolver en tiempo real dudas de salud, ante casos leves, y así disminuir los contagios, (muchos producidos en los desplazamientos a centros de salud) y el colapso sanitario en hospitales. Por eso, si tienes dudas sobre el Coronavirus, u otra molestia, consulta primero con tu médico online. Te pueden atender desde Savia como prefieras: por videollamada, chat o de forma telefónica.

La mejor asistencia sanitaria para mayores



También la asistencia sanitaria virtual ha sido la mejor opción para la gente mayor que no puede salir de casa. Y es que las personas de edad avanzada son los que más asistencia requieren y en esta situación necesitan apoyo. En Savia, pueden conseguirlo gracias a su servicio asistencial de 24 horas.

Diagnóstico rápido de síntomas



Lo ideal es que pidas citas con tu médico de Savia, pero si requieres de un diagnóstico rápido se puede hacer gracias a su app de confianza. En la app, debes dirigirte al apartado de ‘evaluador de síntomas’ y en menos de 5 minutos responder a una serie de cuestiones. La app, según tus respuestas, te indicará si necesitas ir urgentemente al hospital o si un médico puede ayudarte en ese momento.

Atención primaria y otras especialidades



En Savia puedes encontrar médicos especialistas de todo tipo (pediatría, ginecología, cardiología, alergología, psicología, nutrición y dietética, entrenador personal…). Simplemente debes ir al apartado de ‘buscador médico’, y encontrar la especialidad que prefieras. Incluso podrás encontrar en la app de Savia psicólogos. Y es que después del confinamiento, muchas personas han requerido asistencia psicológica. La salud mental es importante, y en Savia tienen los médicos de confianza que te ayudarán a gestionar esta pandemia y fortalecer tu estado emocional. Y si lo prefieres puedes solicitar hacer terapia a domicilio. Como ves, cuidar de la salud es sencillo si cuentas con los mejores profesionales como los de Savia, ¡y todo sin salir de casa!