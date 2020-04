Alivia la tensión cervical y olvídate del dolor de cuello de forma natural

La zona del cuello es muy sensible y soporta mucha tensión a lo largo del día, lo que provoca incómodos dolores que pueden llegar a afectar a nuestras rutinas diarias. Te mostramos 7 productos geniales que te ayudarán a aliviar la tensión y evitarán que el dolor se instale en tus cervicales.

Tarde o temprano, todos padecemos de ese incómodo dolor de cuello causado por la tensión acumulada durante todo el día. Especialmente si trabajas en una oficina o muchas horas sentada sabrás lo que es sentir este dolor muscular que no solo limita nuestra libertad de movimiento, sino que causa dolores de cabeza.



La buena noticia es que para aliviar la tensión en el cuello y cervicales existen muchos métodos, desde los ejercicios de estiramiento hasta los masajeadores o calentadores para el cuello. Te mostramos 7 de los productos más efectivos para combatir el dolor muscular en la zona cervical y te damos unos consejos que te ayudarán a la hora de aliviar la tensión.

1. Aplica un masaje en el cuello con un cojín especializado

Nuestros músculos a menudo se endurecen y tensionan debido a un exceso de estrés, por ello, es necesario tomar un pequeño descanso al día que rebaje la tensión. Ponte cómoda en el sofá o en la cama, con una postura agradable para el cuello y coloca un cojín especial para masajes que relaje los músculos y deshaga los nudos. Estos cojines tienen dos bolas giratorias que masajean y trabajan los músculos tensos del cuello, siguiendo la técnica de shiatsu. Además, la almohada se calienta y este calor asegura que las contracturas se alivien. Este cojín de Beurer es una de las mejores opciones disponibles en el mercado, ya que está muy bien valorado y tiene una relación calidad-precio muy conveniente. Realiza masajes totatorios que alivian la tensión no solo en la zona del cuello, sino también en las piernas, en las lumbares o en la espalda. La funda se puede lavar a máquina.

2. Alivia la tensión con un masajeador de puntas de gatillo

Auto-masajear tu cuello no es fácil, y menos hacerlo bien de tal forma que puedas aliviar las contracturas con éxito. No te preocupes, no tendrás que ir al fisio cada vez que se te empiece a cargar la zona de las cervicales. Este masajeador de puntas de gatillo tiene 7 puntos de presión colocados estratégicamente para aliviar la tensión en las zonas donde se acumula. Encuentra el punto de tensión donde más dolor acumulas y aplica presión con el masajeador hasta que notes como se va deshaciendo poco a poco la contactura. De esta forma conseguirás aliviar la tensión del día a día y evitarás que se convierta en un problema más grave.

3. Libera la tensión del cuello con un dispositivo de electroestimulación

Si trabajas en una oficina y, además, haces poco ejercicio tienes todas las papeletas para sufrir de dolor cervical. Un poco de deporte a la semana te vendrá bien para fortalecer los músuclos y evitar el dolo. También puedes hacer uso de un dispositivo de electroestimulación, contrarrestan este problema haciendo que los músculos se muevan sin esfuerzo y se fortalezcan para evitar la sobrecarga. Los electrodos se adhieren a los músculos tensos transmitiendo señales eléctricas y provocando su movimiento.



De primeras, esta técnica puede sonarte un poco extraña, pero funciona. La intensidad de la estimulación se puede elegir, ajusta la potencia según tus necesidades.

4. Bálsamo de tigre como remedio casero para aliviar la tensión

Perfecto para cuando estás fuera de casa o si necesitas un alivio rápido del dolor. Este bálsamo contiene aceites esenciales que se calientan con el masaje, además, estimula la circulación sanguínea gracias a las hierbas naturales que contiene. Los músculos se relajan y la tensión del cuello se libera. Existen varias opciones si quieres comprar bálsamo de tigre, echa un ojo:



Bálsamo De Tigre Blanco, 30 gr. Comprar en Amazon por 3€.

Bálsamo De Tigre tailandesa, comprar en Amazon por 8,50€.

Parches con bálsamo de tigre con calor. Comprar en Amazon por 18,97€.

5. Almohadas termicas, otro remedio para aliviar la tensión

El calor ayuda a aliviar el dolor y a descargar los músculos, ya que disminuye la tensión del cuello. Existen remedios caseros increíbles para aplicar calor en el cuello que van más allá de la botella con agua caliente. Un buen ejemplo es esta almohada con forma de zorro rellena 100% de trigo ecológico. Caliéntala en el microondas 2 minutos a 600W o en el horno 100ºC durante 15 minutos.

El calor no solo es bueno para el dolor, también ayuda a aflojar los músculos y aflojar la tensión del cuello. Para que no tenga que sostener su botella de agua caliente todo el tiempo, nuestro consejo es esta dulce almohada en forma de zorro. Solo caliéntalo en el microondas y ponlo alrededor de tu cuello. Así que puedes hacer algo bueno para tu cuello mientras trabajas en el escritorio.

6. Hazte un masaje con efecto calor

Un masaje siempre es una buena manera de relajar los músculos después de toda la jornada laboral. Opta por un aceite de masaje con efecto calor para que aporte un extra de relajación y descarga en tus músculos. Te recomendamos el aceite de masaje de Weleda, sus ingredientes son 100% naturales, relaja la piel y descarga los músculos.

7. Blackroll, el rodillo automasaje original

¿Alguna vez has oído hablar de los rollidos de auto-masaje? Están disponibles en una amplia variedad de formas y ayudan a masajear los músculos que son dfíciles de alcanzar. Las fascias de nuestro cuerpo (tejido conectivo) mantienen nuestro cuerpo flexible y cuando se adhieren causan dolor, tensión y restricciones en el movimiento. Con un rodillo como el blackroll puedes contrarrestar este problema y olvidarte del dolor de cuello.



Comprar blackroll en Amazon por 31,75€.

¿Cuáles son las causas de la tensión en el cuello?

La tensión en el cuello aparece por una amplia variedad de razones: el estrés, trabajar mucho tiempo con el ordenador, mantener una postura incorrecta o dormir en mala posición puede provocar que los músculos se contraigan. Cuando se acumula en el cuello, la tensión puede causar síntomas muy molestos para el día a día: rigidez, dificultad a la hora de girar el cuello, dolor de cabeza e incluso mareos u hormigueo en los brazos y los dedos.

¿Cómo eliminar las contracturas en el cuello?

La tensión más ligera puede resolverse de forma sencilla con los métodos que te hemos descrito, incluso un baño caliente o los ejercicios de estiramiento correctos pueden hacer maravillas. Si el dolor de cuello es persistente, muy fuertes o causa molestias en el brazo o en la mano, lo mejor es que consultes con el médico. Adoptar posturas adecuadas, descasar cada poco tiempo si pasas demasiadas horas frente al ordenador y realizar ejercicio físico son buenas formas de evitar que el problema se convierta en algo recurrente.

