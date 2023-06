Que en la moda todo vuelve es algo que ya sabemos, así que esta primavera prepárate para sacar de tu armario tus zapatillas Adidas más queridas.

Esta primavera vas a ahorrar un dinero, ya que las zapatillas más de moda no te van a costar nada. La marca que viene arrasando esta temporada es Adidas, con su clásico Adidas Samba. Este modelo se lanzó en la década de 1950, y aunque se diseñaron originalmente como zapatillas de fútbol sala se adentraron rápidamente en la vida popular gracias a su diseño. Fueron unos de los primeros modelos en portar las tres franjas de colores que ahora son el distintivo de la marca.

¿Por qué están de moda?

La modelo Bella Hadid no ha dudado en apuntarse a esta tendencia y las rescató para lucirlas ni más ni menos que en la Semana de la Moda de París. Ocurrió en marzo de 2022 y las llevó con minifalda y calcetines por encima de las rodillas; además sus gafas de sol rojas hacían juego con las zapatillas en cuestión. Además de a este evento, son numerosas las ocasiones en las que no ha dudado pasearse por New York con ellas, por ejemplo con pantalones baggy de tiro bajo.

Otras modelos como Hailey Bieber las lucen con vaqueros cortos y cazadora de cuero, y Kendall Jenner las ha llevado con camisa ancha y shorts.

Son un modelo deportivo y cómodo, de aspecto retro y clásico que conquista a hombres y mujeres. Es fácil encontrar un modelo a tu gusto, ya que a través de los años han hecho numerosas ediciones especiales y colaboraciones que las dotan de detalles únicos y colores o materiales especiales.

¿Cómo conseguirlas?

Tranquila. Si no tienes unas Adidas Samba en tu armario, ¡o quieres otras!, podrás hacerte con unas fácilmente. En la web de adidas las encontramos a partir de 90€. A partir de ahí solo hay que decidirse por los colores y los materiales que más te gusten: piel, ante, piel vegana, nubuck…

Podemos incluso encontrar un modelo especial para hacer ciclismo en ciudad sin perder un ápice de estilo, con bandas y logotipo reflectante y calas de dos tornillos o el modelo con colaboración Disney, en el que las manos de Minnie Mouse dibujadas en el talón forman un corazón cuando pones un pie al lado del otro. ¿Con cuáles te quedas?