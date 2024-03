¿Quieres cuidarte tal como hacen las supermodelos? Pues si pretendes seguir la rutina de belleza de Bella Hadid, ya te adelantamos que no será fácil ni barato.

Una de las razones por las que muchas modelos se convierten en influencers de belleza es porque entre sus seguidoras existe la creencia de que deben conocer trucos que la mayoría ignora para mantener un aspecto tan atractivo. Aunque lo cierto es que su belleza se debe más a una cuestión genética que a ningún tratamiento en particular que puedan aplicarse.



Sin embargo a raíz de uno de los últimos vídeos subidos a TikTok por la model Bella Hadid, esta cuestión ha generado bastante polémica. ¿La razón? La modelo ha mostrado en un vídeo su rutina de belleza, la cual se aleja bastante de lo tradicional. Y esto ha provocado todo tipo de reacciones, tanto favorables como desfavorables.

En qué consiste su rutina de belleza

Como puedes imaginar, tanta polvareda no se hubiese levantado si su rutina consistiera en aplicarse una crema hidratante. La polémica viene porque muchos de sus seguidores han considerado que su rutina de belleza roza lo exagerado. La demostración de Bella Hadid incluye el uso de elixires, bebidas detox, diferentes vitaminas y aceites esenciales.



Pero no acaba ahí. Además de todo ésto la modelo incluye la meditación y la escritura en su diario, además de un ritual de limpieza con salvia entre las actividades diarias que desarrolla con este propósito. En definitiva, todo un conjunto de acciones que pretenden mantener en el mejor estado posible su cuerpo y mente pero que resultan de difícil aplicación para cualquier persona común que no disponga de su tiempo y recursos económicos.

La reacción de sus seguidores

Haya sido con el propósito o no de generar polémica, la realidad es que no se trata de un video que haya pasado desapercibido para su audiencia. Entre las reacciones que ha provocado hay opiniones de todo tipo. Por un lado están quienes quienes apoyan incondicionalmente a la modelo y afirman que es encomiable la dedicación que pone a su cuidado personal. Pero no faltan quienes se han lanzado a criticarla abiertamente por su extravagancia, haciéndole ver que resulta a todas luces excesivo.



De cualquier modo, lo más probable es que todo ese revuelo no haya sido más que un movimiento diseñado con el propósito de generar atención. Y es que desde hace tiempo se sabe que Bella Hadid está en proceso de lanzar su propia marca de belleza personal, que se lllamará Orebella, y dado que en la descripción del video utiliza este hashtag, la teoría más plausible es que puede haber sido una maniobra promocional para impulsar el lanzamiento de la misma y que muchos de los productos que aparecen en el vídeo sean los que ella misma se propone comercializar.