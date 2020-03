Debido a la afluencia del coronavirus, han cerrado escuelas infantiles, colegios y universidades en toda la península. Pero, ¿cómo puedes trabajar desde casa y cuidar a los niños durante la cuarentena? ¡Aquí, unos un consejo para las madres trabajadoras!

El imparable contagio del coronavirus en España ha llevado a algunas comunidades autónomas de la península a declararse en cuarentena hasta el próximo día 26 de marzo. Miles de niños y estudiantes han suspendido sus clases y pasarán estas dos semanas en casa. Pero, ¿qué ocurre con los padres que trabajan?



Aunque muchos padres y madres no han tenido la opción de teletrabajar (bien porque en sus empresas no lo han permitido o bien porque se dedican al sector servicios, el más numeroso en nuestro país), otros sí que podrán dedicarse a sus labores profesionales cerca de sus hijos, a pesar de que no es tan fácil la conciliación laboral con el cuidado de los más pequeños.



Con la esperanza de que se encuentre una solución para no interrumpir el curso normal de nuestras vidas y las de los niños, mientras tanto, te damos algunos consejos sobre cómo manejar a los niños y trabajar desde casa cuando las escuelas están cerradas.

¿Una idea? Prueba con juegos de bricolaje y mantenlos ocupados un tiempo:

Empodera a los niños para que sean responsables de sus actos

Así es, no hay escuela y no hay que levantarse temprano ni correr para subirse al autobús. Pero los niños necesitan que se les explique que no es un día festivo. Probablemente su escuela ya ha activado un programa de aprendizaje electrónico o los profesores les han asignado tareas. Es bueno acostumbrarlos a levantarse, lavarse y vestirse como todos los días y explicarles que mientras su mamá o papá trabaja, ellos también tienen que estudiar.



Puedes probar a jugar un juego: finge que sois amigos compañeros de trabajo. Así, intentarán imitarte y trabajar por supuesto tendrás que supervisarlos pero, después de todo, disfrutarás viendo a tus peques concentrarse.



Y ya que estáis todos en casa, asígnales roles y tareas del hogar: limpieza, ayuda en la cocina, ordenar, etc., será divertido y más fácil para los dos.

Es bueno (y obligatorio) trabajar, pero también hay que entretenerse un poco

Trabajar está bien, pero antes que nada, a menos que trabajes con monstruos y gente indeseable, tus compañeros serán más benévolos y pacientes contigo sabiendo que tienes a tus hijos en casa.



En segundo lugar, al igual que te tomas un descanso en la oficina, te tomas un descanso con tus hijos. Nada de fumar cigarrillos (¡también es bueno para ti!). Tal vez podrías prepararte un bocadillo para o jugar un ratito a escondidas. ¡Te lo mereces!

Tómate un tiempo

Quedarse en casa todo el día es bastante aburrido si no te gusta la soledad, pero quedarse en casa con los niños mientras trabajas es realmente muy estresante.



Por eso, la colaboración de familiares, abuelos o amigos es esencial para que cada mamá y cada papá tengan un momento de relajación en soledad, ya sea para ducharse o hacer ejercicio. Tómate tu tiempo para deshacerte del estrés, relájate, ponte guapa. ¡Es realmente necesario e importante para todos!



