¿Qué tan sano es tomar un chupito de vinagre de manzana antes de las comidas?

Mucha gente atribuye efectos casi milagrosos al vinagre y debemos tener cuidado y no creer todo lo que nos dicen antes de confirmarlo con la ciencia.

Una de las creencias más extendidas sobre las propiedades del vinagre de manzana es su capacidad para adelgazar y quemar grasas. Mucha gente cree que tomar un vasito de vinagre antes de comer va a actuar como producto quema grasa independientemente de lo que comamos después.

¿Qué dice la ciencia?

No se ha podido desmentir este maravilloso poder que se le atribuye al vinagre. Por ahora, ningún estudio científico ha demostrado que el vinagre nos ayude a adelgazar. Un producto quema grasas como tal ayudaría a aumentar la termogénesis, que incrementaría el metabolismo basal y permitiría obtener la energía de los depósitos de grasa. Aún así, sería un efecto poco significativo para poder afirmar que es un producto adelgazante como tal.

Un solo alimento no puede conseguir que subamos o bajemos de peso. El estilo de vida, los hábitos y la alimentación que llevamos son los que hacen que varíe nuestro peso, a no ser que tengamos patologías más graves.



Otra gente cree que este vinagre de manzana tiene infinitos beneficios para la salud, como curar la gripe, la artritis o el acné. ¿A qué se debe?

Un estudio en 2009 comenzó el mito

Todo comenzó en Japón, en 2009 donde se realizó un estudio con 175 personas obesas a las que se obligó a seguir una misma dieta. Durante 12 semanas les dividió al grupo en tres subgrupos. El primer tercio de los individuos tomó diariamente una bebida de 500ml de agua a la que se había añadido una cucharada de vinagre (15ml).



El segundo grupo tomaba la misma bebida pero con dos cucharadas de vinagre (30ml). El tercio restante de los individuos siguió la misma dieta pero acompañada de agua. Al final de dicho estudio se observó que las personas que habían tomado la bebida de vinagre habían logrado una ligera pérdida de peso, entre medio y un kilo.



El grupo de personas que había tomado agua se mantuvo en un peso estable.

Los propios investigadores reconocían que la pérdida de peso no había sido muy elevada, y además, después del tratamiento todos los individuos recuperaron el peso perdido.



A pesar de que los investigadores aseguraban que esto era debido a que es necesario continuar con la ingesta del vinagre para mantener los efectos logrados, no lo hicieron, por lo que no se conocen los efectos adversos de un consumo prolongado de vinagre. Lo que el estudio sí consiguió fue animar a mucha gente a realizar este experimento en casa pensando que iba a obtener resultados milagrosos.

Lo que sí puede hacer el ácido acético es ayudar a regular el nivel de azúcar en sangre, reduciendo el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Carol Johnson, profesora de la Escuela de Nutrición y Promoción de la Salud de la Universidad Estatal de Arizona, EE.UU. investigó al respecto y concluyó que el ácido acético bloquea las enzimas encargadas de digerir los almidones (carbohidratos de granos y vegetales), y previene así la absorción de la glucosa que éstos contienen.



Sin embargo, destaca, que el hecho de no digerir estos almidones (que son calorías) no necesariamente conduce a perder peso.