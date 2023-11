Elimina los rollitos de la espalda con estos 10 movimientos infalibles

Si tienes predisposición a acumular grasa en la espalda te interesa saber cómo deshacerte de esos rollitos tan antiestéticos que se forman en esa zona.

Las zonas donde se almacena grasa tienen mucho que ver con la genética. Aunque la mujer de manera general suele acumularla en glúteos y pernas, hay casos particulares en los que comprobamos como ésta toma mayor presencia en brazos, barriga, o incluso espalda. Sí, hablamos de esos rollitos tan poco estéticos que se forman ahí detrás y que no sabes como eliminar.



Desde ya te decimos que no es fácil, porque si genéticamente tienes predisposición, en cuanto tus niveles de grasa estén algo por encima de lo normal, es ahí donde van a ir. Pero definitivamente, tampoco es imposible. Como ocurre con cualquier otra parte del cuerpo, es algo que puede solucionarse con dieta y ejercicio. Veamos cómo.

Eliminar grasa de una zona concreta

En primer lugar olvídate de plásticos o fajas porque esos remedios está ya súper comprobadísimo que no funcionan. Eliminar grasa de forma localizada no es posible porque el cuerpo la va perdiendo de manera general y la toma de varios sitios a la vez. Así que para eliminar los rollitos de la espalda tienes que mentalizarte de que la dieta es fundamental. Si no pierdes peso, esos rollitos no van a irse por más remedios milagrosos que trates de aplicar.



Ahora bien, además de crear el necesario déficit calórico, debes conseguir que tu cuerpo use la grasa corporal como energía. Para ello es básico reducir los carbohidratos, ya que éstos son los que provocan picos de insulina, una hormona en cuya presencia no conseguirás tu propósito.



Cuando los niveles de insulina son mínimos es cuando hacen su aparición las catecolaminas, otro tipo de hormonas que son las que te permiten quemar grasa. El problema es que si determinadas áreas no tienen suficiente riego sanguíneo, es más difícil que las catecolaminas actúen sobre ellas. Por eso es necesario incluir una rutina de espalda que te asegure que la zona tiene actividad.

Una rutina útil para la espalda

Está compuesta de 10 ejercicios sencillos que no requieren de un gran esfuerzo, pero te ayudarán en tu propósito . Solo necesitas una banda elástica y constancia para llevar a cabo esta rutina el tiempo suficiente hasta que empieces a ver resultados.



Aunque éstos puedan tardar en ser evidentes, no creas que estás perdiendo el tiempo. La rutina que te mostramos también te ayuda a mejorar la postura corporal y elimina dolores cervicales, así que es recomendable hacerlos con este objetivo en mente hasta que la dieta y el tiempo den su fruto. Realiza tres series de 15 repeticiones de cada ejercicio a diario, y al cabo de un tiempo comprobarás que además de sentirte mejor, los rollitos de tu espalda comienzan a desaparecer.