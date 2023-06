Este método revolucionario te permite quemar un máximo de calorías en un mínimo de tiempo

Existen métodos de entrenamiento que pueden llevarse a cabo en pocos minutos. Te contamos como obtener el máximo de tus sesiones en un tiempo mínimo.

Tener una agenda muy apretada no es excusa para no hacer ejercicio. Existen métodos de entrenamiento altamente efectivos que pueden llevarse a cabo en pocos minutos. Hoy te contamos como puedes obtener el máximo partido de tus entrenamientos en un tiempo mínimo.



Seguro que alguna vez has oído hablar de las superseries, aunque quizás no tengas muy claro de qué se trata. Pues bien, las superseries son un método de entrenamiento que permite reducir el tiempo de la sesión al combinar unos ejercicios con otros de forma consecutiva. De este modo, dedicando tan solo unos minutos al día puedes mantenerte en forma. Sin embargo este beneficio tiene un coste asociado. Y es que las superseries son un tipo de entrenamiento muy intenso que pondrá a prueba tu capacidad de sufrimiento.

Ideal para acelerar tu metabolismo

Las superseries se basan en el mismo principio que el HIIT, es decir, llevar al cuerpo a un nivel de exigencia máximo que le obligue a realizar un esfuerzo cercano al límite de sus capacidades. Esto provoca en el organismo una respuesta en forma de gasto de calorías durante el proceso de recuperación, por lo que consigues un doble beneficio: a las calorías que quemas durante la sesión se suman las que emplea tu cuerpo en las horas posteriores para reconstruir el tejido muscular dañado con el entrenamiento.



Existen muchas formas de enfocar un entrenamiento de superseries. Puedes organizarlo por grupos musculares, entrenar de forma consecutiva tren superior e inferior para trabajar todo el cuerpo, o incluso, si quieres, puedes combinar entrenamiento de fuerza y resistencia para mejorar ambas capacidades. Lo importante es que este tipo de entrenamiento requiere poco tiempo y ofrece grandes resultados.

Cómo es el entrenamiento de superseries

Una vez que hayas decidido los ejercicios a incluir, puedes organizar tus superseries por tiempo o repeticiones. Comienzas con el primer ejercicio y una vez alcanzado el tiempo o el número de repeticiones determinado, pasas al otro sin descanso. Solo al acabar con el segundo de los ejercicios haces una pausa, que debe ser breve, alrededor de un minuto, para volver a comenzar de nuevo y realizar la misma operación. Así, entre 4 y 5 veces.



Si no tienes muy claro como estructurar tu entrenamiento o quieres obtener los mejores resultados siempre puedes echar mano de los servicios de un entrenador personal. Lo importante es que te pongas en marcha cuanto antes y no dejes que la falta de tiempo sea una razón para llevar una vida sedentaria. Ya has visto que es posible mantenerse en forma dedicando tan solo unos minutos al día a la actividad física. Así que, ¡a sudar!