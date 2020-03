Gimnasio y coronavirus: ¿son compatibles? Te damos algunas alternativas

¿Es peligroso ir al gimnasio durante la crisis del coronavirus? ¿Cuáles son los riesgos? Nunca habíamos vivido una situación similar a la actual y por ello nos surgen muchas dudas sobre cómo continuar nuestra rutina. En estos días es fundamental extremar las precauciones y actuar con responsabilidad y, por tanto, es nuestro deber encontrar las alternativas más seguras durante nuestro día a día.

En estos días estamos viendo cómo se cancelan eventos y encuentros deportivos, se anima a no salir de casa en la medida de lo posible y a no ser que sea necesario y se cierran algunos comercios y establecimientos. Entre ellos también están algunos gimnasios que, por las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y ante la expansión del COVID-19, deciden suspender su actividad hasta que la situación se normalice.



Si tu gimnasio sigue abierto, es posible que te plantees cuáles son los riesgos que existen en este tipo de establecimientos y si efectivamente durante la actividad deportiva estás más expuesto al contagio que en condiciones normales.

Son muchas las instalaciones deportivas que han decidido cesar su actividad en la Comunidad de Madrid, uno de los focos del virus. Además, Barcelona también ha anunciado recientemente el cierre de la mayoría de sus instalaciones de ocio. Entre ellas, la cadena GoFit de la que forman parte más de 100.000 clientes. Ante estas decisiones, parece justo preguntarse cuáles son los riesgos a los que nos exponemos en el gimnasio y asumir que lo más conveniente para mantenerse en forma estos días es recurrir a otras alternativas.



Según los expertos, el coronavirus puede sobrevivir desde tres horas hasta varios días en función de la superficie sobre la que se encuentra y, precisamente, uno de los materiales sobre los que mejor se conserva el virus es el acero inoxidable, el mismo del que están hechas muchas máquinas de musculación de los gimnasios.

¿Qué medidas se deben tomar?

Según dictan las recomendaciones de los organismos oficiales, lo más recomendable es permanecer en casa y no permitir que cunda el pánico: teletrabajar si es posible, hacer la compra necesaria sin miedo a que se acaben los suministros, nos realizar desplazamientos innecesarios, lavarse las manos con frecuencia y siguiendo los consejos de los expertos y evitar aglomeraciones.



Poner en práctica estos consejos es imprescindibles para frenar la expansión, una tarea de la cual todos somos responsables. Sin embargo, todavía quedan tiendas, salas de ocio e instalaciones deportivas que no han cerrado sus puertas. ¿Cuáles son los riesgos que corremos en el gimnasio?



Muchos gimnasios están aplicando en los últimos días un protocolo extraordinario de actuación con el cual se pretende cortar la cadena de contagio. Estas guías contemplan el refuerzo de la limpieza de máquinas con agentes desinfectantes, la colocación de soluciones hidroalcohólicas para la desinfección de manos, refuerzo de las actividades de higienización en vestuarios y salas comunes y mayor insistencia en el uso de toallas individuales.



Aunque se ha demostrado que este virus no se transmite a través del sudor, en caso de que sigas yendo al gimnasio lo más recomendable es que extremes las precauciones, te limpies las manos antes y después de utilizar las máquinas y las dejes en buenas condiciones después del uso. Además, deberemos evitar tocarnos los ojos, la boca y la nariz.

#yomequedoencasa: alternativas al gimnasio durante la cuarentena

Es cierto que nunca nos hemos enfrentado a una situación similar y puede ser extraño o incómodo pensar en tener que quedarnos en casa duarente varios días o semanas. Sin embargo, orgenizando una rutina variada y siguiendo algunos consejos, organizarse para seguir llevando una vida lo más normal posibles es más sencillo de lo crees. Así que, ¿cómo podemos mantenernos en forma sin salir de casa?



Para hacer ejercicio en casa no es estrictamente encesario tener material de gimnasio, una cinta de correr o una elíptica, por lo que no disponer de estos utensilios no es excusa para no hacer ejercicio en casa. En su defecto, puedes optar por actividades cardiovasculares y de musculación funcionales, es decir, donde solo se requiera el peso de tu propio cuerpo.

Sentadillas . Solo necesitas el peso de tu propio cuerpo y tampoco precisas demasiado espacio. Puedes hacerlo en tu salón o en tu habitación sin problema.

. Solo necesitas el peso de tu propio cuerpo y tampoco precisas demasiado espacio. Puedes hacerlo en tu salón o en tu habitación sin problema. Burpees . Sabemos que son ejercicios exigentes muy temidos por todos, pero la cuarentena puede ser un buen momento para empezar a coger un poco de práctica con los burpees. Empieza por pocas repeticiones y verás cómo mejoras en cuestión de días.

. Sabemos que son ejercicios exigentes muy temidos por todos, pero la cuarentena puede ser un buen momento para empezar a coger un poco de práctica con los burpees. Empieza por pocas repeticiones y verás cómo mejoras en cuestión de días. Jumping Jack . No hay ningún inconveniente en hacerlo en casa y tus pulsaciones se acelerarán como si de una carrera de velocidad se tratase. Este ejercicio consiste en saltar en el sitio durante aproximadamente un minuto mientras abres brazos y piernas, es decir, formando una estrella.

. No hay ningún inconveniente en hacerlo en casa y tus pulsaciones se acelerarán como si de una carrera de velocidad se tratase. Este ejercicio consiste en saltar en el sitio durante aproximadamente un minuto mientras abres brazos y piernas, es decir, formando una estrella. Carrera en el sitio o skipping . Es la mejor alternativa a salir a correr y pasear. ¿Quieres saber el truco para que sea efectivo? Acelera el ritmo al máximo y sube las rodillas hasta el pecho. Puedes hacer rondas de uno o dos minutos.

. Es la mejor alternativa a salir a correr y pasear. ¿Quieres saber el truco para que sea efectivo? Acelera el ritmo al máximo y sube las rodillas hasta el pecho. Puedes hacer rondas de uno o dos minutos. Escalador . Es un excelente ejercicio para fortalecer hombros, abdominales y piernas. Se trata de colocarte en plancha con los brazos estirados y, desde esa posición, acercar cada rodilla hacia el hombro contrario de forma alternativa. Puedes optar por un ritmo lento con más repeticiones, o un ritmo rápido con menos. En cualquier caso, notarás como tu ritmo cardiaco se acelera en gran medida.

. Es un excelente ejercicio para fortalecer hombros, abdominales y piernas. Se trata de colocarte en plancha con los brazos estirados y, desde esa posición, acercar cada rodilla hacia el hombro contrario de forma alternativa. Puedes optar por un ritmo lento con más repeticiones, o un ritmo rápido con menos. En cualquier caso, notarás como tu ritmo cardiaco se acelera en gran medida. Lunge . Al igual que la sentadilla, es un excelente ejercicio para hacer en casa y en cualquier lugar. Eso sí, ¡vigila tus rodillas!

. Al igual que la sentadilla, es un excelente ejercicio para hacer en casa y en cualquier lugar. Eso sí, ¡vigila tus rodillas! Abdominales. No requieren material ni demasiado espacio. Puedes diseñar tu propia tabla y dedicarle unos quince minutos al día. ¡Ya ves que no se aceptan excusas!

Antes de terminar, queremos recordarte una vez más lo importante que es extremar las precauciones para mantenerte sano y cuidar de tu entorno. Está en nuestro poder cortar la cadena de contagio. Así que, lávate las manos con frecuencia, no te toques la cara sin haberlas desinfectado previamente y sal de casa lo menos posible.



Puedes aprovechar estos días para reconectar con tu familia y pasar más tiempo contigo mismo. Aunque en un principio una curentena puede parecer agobiante, es una oportunidad excelente para cuidar del medio ambiente, pasar tiempo con nuestros seres queridos y reconciliarnos con nosotros mismos. Y, sobre todo, recuerda que se trata de circunstancias excepcionales pero temporales y que todo vovlerá pronto a la normalidad. ¡Mucho ánimo para pasar estos días y no dejes de sacarles provecho!

