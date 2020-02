Celebrities veganas que arrasan en las entregas de premios

Los Oscar, los Grammy, los Bafta, los Globos de Oro e, incluso, los premios Goya en España se rinden antes estas celebrities veganas.

Artículo elaborado Verónica Lizeth Larco, Coordinadora de Comunicaciones y Campañas de ProVeg España

Hace relativamente pocos años, muchas de nosotras no habríamos sabido decir qué significa ser vegano, sin embargo, hoy en día todas tenemos una amiga, un familiar o un conocido que se define como tal. Por eso, también es fácil ver y enterarnos de que ese actor, esta deportista o aquella cantante son veganos, porque, además, muchos de ellos lo dicen bien alto y aprovechan el momento álgido de su carrera para hacer activismo. ¡Te contamos más sobre ellos!



Joaquin Phoenix, el gran ganador y activista vegano



A estas alturas es casi imposible no haberse enterado de que Joaquin Phoenix se ha llevado todos los premios a los que ha sido nominado por su interpretación en Joker: Oscar, Globo de Oro, Bafta, Premios de la Crítica Cinematográfica y Premios del Sindicato de Actores al mejor actor principal. Lo que a lo mejor no sabías era que ha aprovechado cada ocasión que ha tenido para difundir un mensaje de amor y respeto hacia los animales y otros grupos desfavorecidos, ha alertado sobre el cambio climático y ha hecho un llamamiento para actuar ya y luchar contra él.

Lo que terminó de enamorarnos de Joaquin Phoenix la noche de los Oscar fue la foto posterior con su esposa, Rooney Mara (también vegana), con vestido de Alexander McQueen y zapatillas Converse, comiendo hamburguesas veganas en las escaleras.

Billie Eilish, la artista vegana que hizo historia en los Grammy



Billie Eilish, de tan solo 18 años, por su parte, se hizo con 5 premios Grammy el pasado 26 de enero. La artista ha marcado historia este 2020 al ganar las cuatro categorías generales de los premios Grammy en un mismo año. Hecho que solo había ocurrido dos veces en las 62 ediciones de los premios.



Se llevó el premio al mejor nuevo artista de la industria de la música en Estados Unidos. Bad Guy ganó el premio a la canción del año y a la grabación del año. El disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? es el mejor álbum de pop vocal. Y también ganó el premio al álbum del año en general. Estas no son las únicas razones para adorar a Billie Eilish. También nos encanta cuando la vemos hablando de cómo luchar contra el cambio climático reduciendo nuestro consumo de carne y lácteos, y evitando el uso de plásticos.

Benedicta Sánchez, la revelación de los Goya



El 25 de enero veíamos cómo Benedicta Sánchez, una mujer gallega de 84 años, se llevaba el premio Goya a la actriz revelación por su papel de coprotagonista en O que arde. Una actriz que conquistó nuestros corazones con su simpatía y naturalidad. «¿Es suficiente? ¿Me puedo ir ya?», preguntó la actriz, al no tener más palabras de agradecimiento en su discurso de recogida del premio.

Benedicta sorprende no solo por su talento delante de la pantalla, también lo hace por ser una mujer adelantada a su tiempo. Siendo joven se fue a vivir a Brasil, viajó por medio mundo, fue fotógrafa profesional y, con tan solo 17 años, decidió hacerse vegetariana en una España de los años cincuenta que apenas conocía el significado de aquella palabra. Más tarde terminó por hacer el cambio total a una alimentación vegana.



El veganismo, un estilo de vida que arrasa entre artistas

Estos son solo unos pocos ejemplos, pero hay muchos más. Natalie Portman, Moby, Alicia Silverstone, Ellen DeGeneres, Liam Hemsworth, Miley Cyrus, Dani Rovira o Clara Lago son algunas de las celebrities que declaran abiertamente llevar una alimentación 100 % vegetal. Si tú también quieres adoptar una alimentación más vegetal y ver si se te pega el glamour de las estrellas de Hollywood, apúntate al Veggie Challenge de ProVeg, es gratuito y ya lo han hecho más de 160.000 personas hasta la fecha.

