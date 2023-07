Jennifer López, de 53 años, se deja ver al natural sin maquillaje y cautiva a los internautas

Jennifer López es una de esas estrellas que en absoluto aparentan la edad que tienen, como ha demostrado con su reciente aparición en Instagram.

Son muchas las celebrities por las que parecen no pasar los años, pero siempre asumimos que esa imagen de eterna juventud se debe a la cirugía y el maquillaje. Jennifer López es una de esas estrellas que en absoluto aparentan la edad que tienen, pero en su caso no podemos decir que su su magnífico aspecto se deba al maquillaje. Al menos es lo que la actriz y cantante ha demostrado con su reciente aparición en Instagram mostrándose al natural, sin productos de belleza ni filtros.



No es la primera vez que J-Lo muestra orgullosa en las redes como lucen sus más de 50 años de edad. Su gran momento profesional y personal sin duda le ayudan a verse guapísima, pero no es algo que venga sin esfuerzo. Al igual que ella ha logrado abrirse paso en Hollywood y en el mundo de la música a base de talento y perseverancia, su espectacular figura y el aspecto juvenil de su piel tienen detrás muchas horas de trabajo y cuidados.

Jennifer López presume de belleza natural

Las apariciones públicas de Jennifer López son un derroche de glamour, clase y estilo. No hay premiere o alfombra roja en la que la latina no impresione con un look espectacular. Pero Jennifer no quiere dejar atrás sus orígenes, y por eso gusta de interactuar con sus seguidores de vez en cuando de una forma más distendida. Poder ver a una estrella como J-Lo sin maquillaje y en su entorno más íntimo es un regalo para ellos, que así pueden conocer más de cerca a la persona detrás del personaje.



Claro que en este caso su vídeo en Instagram tenía un propósito más comercial. Y es que lo ha grabado con intención de promocionar su propia firma de belleza “Jlo beauty”. La actriz sabía que aparecer radiante a los 53 años, sin artificios, tendría una gran repercusión, como así ha sido. Y ha aprovechado el tirón para hacer de representante de su propia marca.