A los 100 años sigue trabajando 6 días a la semana y desvela su secreto para mantener una buena salud

A sus 100 años, Miriam Todd, una centenaria estadounidense de Nueva Jersey, sigue llevando una vida activa y trabajando seis días a la semana. Con una dieta y estilo de vida saludable, Miriam dedica 50 horas semanales a clasificar libros, asesorar a clientes y mantener el negocio familiar, fundado en 1929, que a día de hoy todavía sigue activo.

El caso de Miriam Todd es uno de los más inspiradores que vas a leer hoy. Nacida el 11 de junio de 1924, no planea retirarse pronto. Su avanzada edad no es un obstáculo para disfrutar de la vida que le apasiona. Continúa conduciendo, haciendo las compras y cocinando. Hace dos años se mudó a vivir con su hijo.



"No puedo decir que trabajo porque me encanta lo que hago, así que me siento culpable si lo llamo trabajo", explica Miriam Todd al medio estadounidense Today. "No es para todo el mundo, pero a mí me funciona bien. Mi madre sentía lo mismo. Murió aquí en la oficina, sentada, haciendo su trabajo".



Pero, ¿cuál es el secreto para que a sus 100 años siga activa y con ganas de trabajar?

