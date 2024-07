A los 78 años, este médico revela cómo logró tener la edad biológica de 57

El Dr. Michael Roizen, de 78 años, asegura haber reducido su edad biológica en 20 años gracias a una rutina alimentaria específica y prácticas de salud innovadoras. Aquí te contamos cómo lo hace. ¡Sigue leyendo para descubrirlo!

Adoptar hábitos de estilo de vida saludable es esencial para mantener no solo una buena salud física, sino también un bienestar general a medida que envejecemos. La forma en que elegimos vivir y cuidarnos impacta nuestra longevidad y calidad de vida. El Dr. Michael Roizen demuestra cómo unos hábitos bien establecidos pueden influir significativamente en nuestra edad biológica, una medida que refleja el estado real de nuestro cuerpo en lugar del simple paso del tiempo. A continuación te contamos cuál es su secreto. ¡No te lo pierdas!

El secreto del doctor Michael Roizen para una vida saludable

1. Dieta Mediterránea: Roizen sigue una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, proteínas magras y baja en carne roja y alimentos procesados. Este estilo de alimentación, conocido por sus beneficios para el sistema inmunitario y cardiovascular, también ayuda a reducir el riesgo de diabetes y obesidad.

2. Comer copiosamente al mediodía: Basado en el adagio “desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un pobre”, Roizen come abundantemente al mediodía y cena ligero. Esto no solo favorece la digestión sino que mejora la calidad del sueño.

3. Restricción de calorías durante cinco días al mes: El Dr. Roizen sigue la dieta de la longevidad desarrollada por Valter Longo, que consiste en reducir las calorías a la mitad durante cinco días al mes para imitar los efectos del ayuno. Este enfoque ayuda a mantener la edad biológica a raya.

4. Ayuno intermitente: Practica el ayuno intermitente, comiendo solo entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde. Esto contribuye a una mejor energía y sueño, según el Dr. Roizen.