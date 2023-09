Alerta en España: OCU solicita retirar el desodorante Nuud tras problemas en Francia

Retiran desodorante Nuud en Francia por quistes. La OCU exige precaución en España. Descubre los detalles.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una advertencia en España, pidiendo la retirada del desodorante Nuud después de que las autoridades francesas retiraran el producto del mercado debido a la aparición de quistes en las axilas de algunos usuarios. Este llamado a la precaución se produce después de que Francia, a través de La Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y de Productos de Salud (ANSM), informara sobre los posibles efectos secundarios del desodorante y su formulación grasa que podría obstruir los poros axilares.

#Salud Su actual formulación podría favorecer la obstrucción de los poros de las axilas y la aparición de quistes.➡En Francia se retiró del mercado hace una semana. Desde OCU solicitamos su retirada preventiva en nuestro paíshttps://t.co/BlMknGoqdE — OCU (@consumidores) September 12, 2023

La controversia en torno a Nuud comenzó cuando algunas personas que usaban el producto en Francia reportaron la aparición de quistes en sus axilas. Estos quistes desaparecieron cuando dejaron de usar Nuud, pero en algunos casos, se requirió un tratamiento con antibióticos para eliminarlos por completo. El desodorante en crema de Nuud contiene una fórmula grasa que, según la OCU, podría obstruir los poros, lo que a su vez podría conducir a una sobreinfección microbiana.



La marca Nuud ha respondido a estas preocupaciones a través de una publicación en su cuenta de Instagram, afirmando que todos sus productos están dermatológicamente testados y son seguros. Además, señalan que han realizado pruebas adicionales en cooperación con las autoridades francesas y que la ANSM no está "preocupada" por la formulación del antiodorante.



En España, Nuud es ampliamente promocionado en redes sociales y se puede adquirir en línea y en algunas parafarmacias. Ante esta situación, la OCU se ha puesto en contacto con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que está revisando la situación después de que la marca retirara voluntariamente el resto de los productos de su gama en Francia.



Nuud ha anunciado que está trabajando en una nueva fórmula para su desodorante, y la OCU recomienda que las personas que hayan adquirido el producto en España dejen de usarlo y que se retire del mercado hasta que se analice su nueva composición.



Es importante destacar que Nuud es diferente de los desodorantes convencionales, ya que no solo busca disimular el olor sino también reducir la producción de sudor, taponando las glándulas sudoríparas. Por esta razón, su uso se recomienda solo dos o tres veces por semana y no a diario.



La OCU sigue en contacto con la AEMPS para obtener más información sobre la situación del desodorante Nuud en España y, mientras tanto, aconseja a los consumidores no adquirirlo y, en caso de tenerlo en casa, dejar de utilizarlo. Si alguien experimenta efectos adversos, se recomienda consultar a un médico de familia y notificarlo al sistema español de cosmetovigilancia.