Boticaria García lo confirma: este es el secreto para elegir la mejor tortilla de patatas envasada si no tienes tiempo

¿Sin tiempo para cocinar pero con antojo de tortilla de patatas? Boticaria García lo confirma: hay un secreto para elegir la mejor tortilla de patatas envasada. Aunque ninguna se compara con la de tu abuela, en este artículo te contamos qué debes buscar en la etiqueta según la experta para asegurarte de que tu elección sea la más deliciosa y saludable. ¡Mira, mira!

No hay duda alguna de que la tortilla de patatas casera es un clásico insuperable, un plato que evoca recuerdos y sabores de la cocina de nuestras abuelas. Sin embargo, hoy en día, no siempre disponemos del tiempo o la paciencia para prepararla. Para aquellos que aún no han despertado su vena culinaria o que simplemente prefieren soluciones rápidas y fáciles, las tortillas de patatas envasadas son una excelente opción. Pero, ¡ojo! No todas las tortillas de patatas envasadas valen. La farmacéutica y nutricionista, María de los Ángeles García, más conocida como Boticaria García en su cuenta de Instagram, nos cuenta cómo elegir la mejor tortilla de patatas envasada para que puedas disfrutar de este delicioso. ¡Toma nota!

Cómo elegir la mejor tortilla de patatas envasada según Boticaria García

La farmacéutica y nutricionista María de los Ángeles García, conocida como Boticaria García, es una destacada figura en Instagram donde comparte valiosos consejos y trucos sobre nutrición, ejercicio y un estilo de vida saludable en general. Con un enfoque atractivo y cercano, Boticaria García convierte temas complejos en información accesible y útil para sus seguidores. Recientemente, la experta ha compartido en uno de sus posts información relevante acerca de cómo elegir la mejor tortilla de patatas envasada. ¿Lista para averiguarlo?

Qué debemos tener en cuenta en la etiqueta de las tortillas envasadas

Aunque la farmacéutica y nutricionista María de los Ángeles García, conocida como Boticaria García, comienza el vídeo afirmando: "como la tortilla de tu abuela ninguna", reconoce que, como alternativa ocasional, una tortilla de patatas envasada puede ser una opción útil, especialmente para unas prisas o para llevar a una casa rural. Sin embargo, subraya que es crucial fijarse bien en la etiqueta, ya que no todas las tortillas envasadas son iguales.



La experta destaca que debemos prestar atención al porcentaje de huevo y patatas. Ella muestra un ejemplo de tortilla de patatas envasada que tiene un 41% de huevo, señalando que la mayoría de las tortillas envasadas suelen estar entre el 20% y el 30%.



Otro aspecto importante que menciona es el tipo de aceite utilizado. Boticaria García explica que casi todas las tortillas envasadas llevan aceite de girasol, pero algunas, como el ejemplo que ella muestra, también incluyen aceite de oliva, lo cual es preferible.



Y ahora, la mítica cuestión... ¿Con cebolla o sin cebolla? La nutricionista evita entrar en este debate clásico. Sin embargo, menciona que la tortilla que muestra en su vídeo sí tiene cebolla, de hecho, lleva un 5,2%. Pero lo verdaderamente importante, según la nutricionista, es que entre el huevo, las patatas fritas y la cebolla, la tortilla sume más del 98% de ingredientes auténticos.