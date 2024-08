Boticaria García revela el secreto para elegir el mejor bote de tomate frito: "debe cumplir estos 3 requisitos"

Según la farmacéutica y nutricionista Boticaria García, el tomate frito, un básico en muchas cocinas, no debería ser una excepción en la búsqueda de opciones saludables. Ya hemos abordado cómo elegir el mejor tomate triturado, pero hoy nos centramos en identificar los requisitos esenciales para encontrar un bote de tomate frito que cumpla con los estándares más exigentes. ¿Sabes cuáles son?

Elegir el mejor bote de tomate frito puede transformar el sabor de tus platos, y no se trata solo de coger el primero que encuentres. Según Boticaria García, para acertar, debes fijarte en la etiqueta. No todos los tomates fritos son iguales, y elegir bien asegura que tus recetas sean deliciosas y saludables. ¡Así que no te lances a lo primero que veas y dale un vistazo a los ingredientes antes de hacer tu compra!

Qué debemos tener en cuenta al elegir el mejor tomate frito, según Boticaria García

Tal y como explica @boticariagarcia en su cuenta de Instagram, a la hora de comprar un bote de tomate frito en el supermercado debemos fijarnos, principalmente, en estos tres requisitos:

La cantidad de sal debe ser menor del 1%.

debe ser menor del 1%. El aceite que incluye debe ser de oliva.

que incluye debe ser de oliva. La cantidad de azúcar en el tomate frito debería rondar entre el 7% y el 8% o menos. ¿Por qué? Boticaria García lo explica claramente: el tomate natural ya contiene alrededor de un 4% de azúcar de forma natural. Por lo tanto, si un bote de tomate frito indica un 7-8% de azúcar total, significa que solo se le ha añadido un 3-4% más, lo que equivale a menos de una cucharadita por cada 100 gramos. Esto ayuda a mantener el sabor sin añadir excesivas cantidades de azúcar, asegurando un producto más saludable.

¿Lo sabías? ¡Te dejamos el vídeo a continuación!