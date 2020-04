¿Cómo reconocer el cáncer de mama? 7 síntomas indicadores de esta enfermedad

El cáncer de mama tiene altas probabilidades de curación si se detecta a tiempo. Estos 7 síntomas pueden indicarte la presencia de la enfermedad.

Algo se ve diferente pero no sabemos el qué. Teniendo en cuenta que no siempre miramos de cerca nuestros propios pechos, tarde o temprano notamos los cambios. Porque el cáncer de mama tiene muchos síntomas que se manifiestan en pequeños rasgos llamativos: en cambios de tamaño, hinchazón o cambios en el pezón.



Para que la enfermedad no tenga oportunidad de desarrollarse más, en primer lugar, es importante ver a un ginecólogo por lo menos una vez al año. Tanto para la detección de cáncer, como para prevenir o detectar enfermedades ginecológicas en una etapa temprana.



La buena noticia es que tú misma puedes contribuir mucho a la detección temprana del cáncer de mama si palpas regularmente tu pecho. A menudo, las mujeres descubren un bulto en sus pechos por casualidad cuando se aplican una crema o se están duchando. Por lo tanto, si tú constantemente y regularmente tienes un pequeño examen en tus pechos (tanto visualmente como por palpación) tendrás todas las oportunidades de detectarlo a tiempo de su lado.

Mantén los ojos abiertos y revisa tu pecho regularmente. Detente frente al espejo y mírate críticamente. ¿Algo se ve diferente de lo habitual? Esta nueva rutina puede parecerte extraña las primeras veces pero es la mejor opción para hacer tu propio seguimiento. El cáncer de mama suele manifestarse a través de ciertos síntomas que deben ser detectados lo antes posible.



No te asustes... ¡Los pequeños cambios no son de ninguna manera un signo seguro de cáncer de mama! Si crees que has descubierto uno de los síntomas, debes respirar profundamente y reservar una cita con tu ginecólogo. No hace falta que tengas una cita muy a menudo. Relájate, no te pongas nerviosa y actúa de manera consciente y responsable.

Cáncer de mama: 7 síntomas indicadores de esta enfermedad

1. Síntoma de cáncer de mama: endurecimiento de la mama

Un síntoma muy clásico del cáncer de mama son los bultos en el seno. Pueden ser descubiertos muy rápidamente por palpación. Afortunadamente, no todos los bultos o endurecimientos son malignos. A menudo se trata de un quiste inofensivo o un bulto benigno. Ve a tu ginecólogo habitual, él tomará una muestra de tejido y te confirmará si es benigno o maligno. Hasta que esta confirmación llegue, debes mantener la calma.



Por cierto, el tejido mamario está más suave justo después de tu período. Haz una palpación durante este tiempo para tener una mayor certeza.

2. Síntoma de cáncer de mama: huecos irregulares en el pecho

Si la piel de la mama se encoge repentinamente hacia adentro en algún punto en concreto de vuestro pecho, esto puede ser un signo de cáncer de mama. Los síntomas de este tipo suelen aparecer en el pezón, que puede estar ligeramente hundido o incluso aparecer torcido hacia un lado. En este caso, debes acudir a tu ginecólogo para que lo evalúe.

3. Síntoma de cáncer de mama: diferencia de tamaño de los senos

Algunos pechos son exactamente del mismo tamaño, otros no son tan simétricos. Esto no suele ser un problema en absoluto, especialmente si un pecho siempre ha sido ligeramente más pequeño que el otro. Si hay algún cambio de tamaño, te darás cuenta pronto si sueles hacerte prospección visual a menudo. Si de repente un pecho parece más grande que el otro, puede ser un síntoma de cáncer de mama.

4. Síntoma de cáncer de mama: apariencia diferente

En la prevención del cáncer de mama, es importante que también levantes los brazos y veas cómo cambian tus senos como resultado de este movimiento. Si todo está bien, los pechos deben tener un aspecto normal y mantener su forma. Si la forma cambia y los pechos se ven caídos, un médico debe revisarte con urgencia.

5. Síntoma de cáncer de mama: secreciones de los pezones

Aprieta los pezones ligeramente. Lo ideal sería que no pasara nada pero, si se filtra líquido acuoso o sangriento, un médico debe examinarte los pechos. La fuga de fluidos es uno de los síntomas típicos y esto también puede ser un indicio de cáncer de mama.

6. Síntoma de cáncer de mama: Ganglios linfáticos notables

Los ganglios linfáticos bajo las axilas son un importante indicador de los cambios e inflamaciones en el cuerpo. Con el brazo levantado, regularmente escaneamos la axila en busca de nódulos. Si sientes algo, deberías ver a un médico por precaución.

7. Síntoma de cáncer de mama: enrojecimiento de los pechos

Si el pezón cambia de color repentinamente y aparece un enrojecimiento en el pecho, debe ser revisado urgentemente por el ginecólogo. Esto también puede ser un síntoma de cáncer de mama.

Cáncer de mama: Prevención y diagnóstico - ¡Trae todas las oportunidades de tu lado!

¿Te da miedo hacerte una revisión de mamas? Lo entendemos, a nadie le gusta pensar en la posibilidad de un tumor en el pecho. Pero como sabrás, cuanto antes se diagnostique un posible tumor, mayores serán las posibilidades de recuperación.



Con lo cual, esta debe ser la principal motivación para examinarte a ti misma regularmente en tu propia casa. Cuanto más tarde se diagnostique el tumor, mayor será el riesgo de que se formen metástasis. Incluso el tratamiento del cáncer de mama es más complicado y más estresante para las mujeres en etapas avanzadas. Por lo tanto, ¡es esencial que acudas a los chequeos preventivos regulares (palpación de mama, mamografía)!