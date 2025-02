¿Cuántos pasos deberías realizar al día? Los expertos responden con una cifra más efectiva (y no, no son 10.000 pasos)

Ciertas actividades como caminar se convierten en una de las formas más simples y efectivas de mantenerse activa y cuidar de nuestra salud. Durante años, la cifra de 10.000 pasos diarios ha sido el estándar para quienes buscan mejorar su bienestar. Pero, ¿de verdad es necesario lograr ese número? Los expertos nos dan una perspectiva más matizada.

Si bien es cierto que los famosos 10.000 pasos equivalen aproximadamente a 8 kilómetros, investigaciones recientes señalan que no todos necesitan recorrer esa distancia para obtener beneficios significativos. De hecho, un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association reveló que caminar a paso ligero durante solo 30 minutos al día puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 19%.



Esto sugiere que, más que una cifra rígida, la clave está en la determinación y en adaptar la caminata a las necesidades de cada persona.

Qué determina la cantidad de pasos correcta que deberías caminar

La cantidad de pasos o kilómetros que debes caminar puede variar según varios factores:

Nivel de condición física: Si eres principiante, es mejor empezar con objetivos reales y modestos.

Si eres principiante, es mejor empezar con objetivos reales y modestos. Edad y salud: Las habilidades físicas de cada uno varían con el tiempo.

Las habilidades físicas de cada uno varían con el tiempo. Metas personales: Ya sea pérdida de peso, mejora cardiovascular o simplemente mantenerse activo.

Ya sea pérdida de peso, mejora cardiovascular o simplemente mantenerse activo. Estilo de vida y tiempo del que dispones: Ajusta la caminata a tu estilo de vida y agenda diaria.

Cuánto deberías caminar si eres principiante

Si estás empezando, un objetivo razonable puede ser alcanzar 5.000 pasos al día y aumentar gradualmente. Para quienes buscan un desafío mayor, los 15.000 pasos o más pueden ser ideales para maximizar los beneficios físicos.

Cuáles son las principales ventajas de salir a caminar

Incorporar caminatas regulares a tu rutina ofrece un amplio abanico de beneficios: