Desde que decidí sustituir el café por esta bebida sin calorías perdí 5 kilos en un mes

A este sustituto del café sin calorías también se le atribuyen increíbles propiedades quemagrasas. ¿Quieres saber de qué bebida se trata?

Es un hábito arraigado en la vida cotidiana de muchas personas en todo el mundo: nada más levantarse de la cama, se enciende la cafetera para preparar un café, para darse fuerzas para el día. Este primer café no suele ser ni mucho menos el último del día. De hecho, algunos amantes del café pueden llegar a consumir entre 4 y 6 cafés al día. Esto puede ser especialmente perjudicial para la salud.



Por qué no es recomendable beber demasiado café

El consumo excesivo de café puede provocar una serie de problemas de salud, como el aumento de la tensión arterial y el riesgo de problemas cardíacos, trastornos del sueño como el insomnio y problemas digestivos como el reflujo ácido. También puede provocar dependencia y síndrome de abstinencia, aumentar la ansiedad y el estrés y afectar a la salud ósea. Para evitar estos riesgos, es aconsejable limitar su consumo a un máximo de 3 o 4 tazas al día.

Pero, ¿cuál es la mejor alternativa al café?

Derivada de la raíz de la planta cichorium intybus, la achicoria no contiene cafeína, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes desean reducir su consumo de estimulantes. La achicoria también es rica en fibra, sobre todo en inulina, un tipo de fibra soluble que tiene numerosos beneficios adelgazantes. Entre otras cosas, mejora la digestión al favorecer el crecimiento de bacterias buenas en el intestino, reduce el apetito al aumentar la sensación de saciedad y ralentiza la absorción de hidratos de carbono para ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y evitar los picos y bajadas de azúcar. Al igual que el café, cuando no se le añade edulcorante, la achicoria no tiene calorías por naturaleza.



La cafeína del café puede aumentar temporalmente el metabolismo, pero también puede provocar fluctuaciones en la energía y el apetito. Algunas personas consideran que la achicoria sin cafeína ayuda a mantener un nivel de energía más estable a lo largo del día, evitando las punzadas de hambre que suelen provocar los bajones de energía tras la cafeína.