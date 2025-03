Desde que eliminé este alimento de mi día a día ahora duermo mejor y me levanto con más energía que nunca

No hay duda de que el azúcar está presente en muchos de los productos que tomamos en nuestro día a día, tanto en su forma natural como en ingredientes procesados. Dejar de consumirlo puede parecer todo un reto, pero quienes lo han hecho aseguran notar cambios positivos en su salud. Según un testimonio compartido en Top Santé, algunas de las mejoras que han notado tienen que ver con un mejor descanso o más energía, entre otros. ¡Te lo contamos todo!

Si desde que eras pequeño has acostumbrado a tu cuerpo a recibir dosis diarias de azúcar, es posible que sientas que ahora no puedes vivir sin ellas. Este era el caso de Désireé Oostland, periodista alemana de Vogue Alemania y apasionada de los dulces, quien nunca consideró la opción de abandonar su consumo. No obstante, tras decidir eliminar el azúcar procesado de su dieta durante ocho semanas, descubrió que los beneficios superaban cualquier antojo.

El gran cambio en la vida de Desirée

Como te comentábamos, para Désireé, el azúcar formaba parte de su rutina diaria: desde una golosina en el bolso hasta una barrita energética después del ejercicio, pasando por los postres en cada comida. Si bien es cierto que llevaba un estilo de vida equilibrado, se dio cuenta de que su consumo de azúcar era excesivo.



En un intento por tomar el control sobre su alimentación, decidió quitar de su dieta el azúcar refinado, los dulces y la bollería industrial. Al principio, la ansiedad y la tentación la pusieron a prueba, pero con el tiempo notó mejoras notables.

Un cambio para su mente también

La protagonista de esta historia asegura que los primeros días fueron complicados. “Buscaba algo dulce sin darme cuenta y me costaba resistir”, explica. No obstante, sustituyó esos hábitos por opciones más saludables como infusiones sin endulzar, yogures con frutos rojos y bebidas naturales. En menos de una semana, su cuerpo empezó a adaptarse y los efectos positivos no tardaron en salir a la luz: despertaba con más energía, su mente estaba más despejada y se sentía más ligera.

Una sensación inexplicable de más vitalidad

Uno de los principales cambios que notó, a raíz de dejar de consumir azúcar, fue en la calidad de su sueño. “Ahora duermo profundamente y me despierto renovada”, confirmaba la protagonista de esta historia. Además, su digestión mejoró y se sintió con más bienestar general. Sin proponérselo, también notó una reducción de peso, lo que confirma el impacto que el azúcar tenía en su metabolismo.