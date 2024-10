¿Es una buena idea tomar agua con gas a diario? Esto es lo que dicen los expertos

El agua con gas es atractiva por sus burbujas, pero ¿puede realmente reemplazar al agua natural en tu rutina diaria? Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para disfrutarla sin caer en excesos.

Primero, es importante distinguir entre el agua con gas natural y el agua con gas añadida. El agua con gas natural es efervescente por sí misma, mientras que la segunda se enriquece artificialmente con dióxido de carbono. Aunque sus beneficios son parecidos, el contenido de minerales varía según la marca. Por ejemplo, las aguas ricas en bicarbonato pueden ser útiles para la digestión y la reposición de minerales tras el ejercicio físico, ayudando a equilibrar el pH y compensar la pérdida de minerales por sudoración.



Si te preocupa el sodio, algunas aguas con gas contienen más que otras. Para reducir la ingesta de sal, simplemente opta por versiones bajas en sodio, tanto con gas como sin gas, para obtener los beneficios sin excesos.

Inconvenientes del consumo excesivo de agua con gas

Los expertos de Saber Vivir aclaran que se puede beber agua con gas a diario y que no genera ningún perjuicio tomar dos o tres vasos a lo largo de un mismo día: "No es perjudicial que esté presente en tu día a día, a no ser que tengas problemas digestivos". Sin embargo, aunque el agua con gas es refrescante, el consumo excesivo puede causar hinchazón y molestias digestivas. Además, las personas propensas a cálculos renales podrían no beneficiarse de las aguas ricas en minerales.



A nivel de hidratación, tanto el agua con gas como el agua natural son igual de efectivas, pero las burbujas pueden generar una sensación falsa de saciedad, lo que podría llevarte a beber menos de lo necesario. Por ello, especialmente en días calurosos, es crucial no confiar solo en esa sensación y asegurarte de mantener una hidratación adecuada.



Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve la ingesta de aguas minerales naturales, con o sin gas, porque pueden contribuir a alcanzar las ingestas recomendadas de minerales necesarios para el organismo. De hecho, expertos apuntan que consumir agua con gas nos podría aportar oligoelementos esenciales y minerales.

¿Es dañina para los dientes el agua con gas?



A pesar de los mitos, las burbujas del agua con gas no dañan el esmalte dental. El problema viene de la combinación de dióxido de carbono y azúcar en los refrescos, no en el agua con gas pura.



Entonces, ¿puedes beber agua con gas todos los días? Sí, siempre y cuando tu sistema digestivo lo tolere bien. Sin embargo, hay algunos aspectos a tener en cuenta: el coste más elevado y su impacto ambiental debido a las botellas de plástico.