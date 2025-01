Así es cómo bajé casi 4 tallas en 10 semanas y recuperé la confianza: "No podía creer lo rápido que estaba funcionando"

Este es el testimonio de una mujer que llevaba más de una década buscando una solución para perder peso y no daba con ella. No obstante, encontró en un enfoque específico la clave para lograr su objetivo: reducir 4 tallas en solo 10 semanas. A continuación, te contamos su historia de transformación. ¡No te la pierdas!

En una entrevista para el medio británico The Telegraph, Gemma compartió cómo su peso siempre fue un motivo de inseguridad desde sus años de escuela. A pesar de intentar varias dietas, los resultados nunca fueron sostenibles: "Siempre quise adelgazar, pero no sabía cómo hacerlo. Probé un sinfín de dietas, perdiendo unos pocos kilos que pronto recuperaba. Vivía en un ciclo constante de restricciones y frustración," explicaba al medio.



Sin embargo, la motivación para un cambio radical llegó en 2013, cuando decidió comprometerse a cumplir su objetivo y comenzó a planear su boda. En ese momento, pesaba casi 70 kilos con una talla 46, algo que le resultaba incómodo para su estatura de 1,65 m: "La idea de casarme en agosto y ser el centro de atención, con fotos que me acompañarían toda la vida, me empujó a actuar. Tener una fecha límite fue clave para comprometerme," explicó.

El método de Gemma que lo cambiaría todo

El gran cambio de Gemma empezó gracias a los consejos de una amiga, quien le sugirió probar la dieta 1:1, anteriormente conocida como dieta Cambridge. Este método consiste en combinar alimentos sustitutivos con un enfoque único y personalizado a través del acompañamiento de un asesor nutricional.



"Empecé a consumir productos como sopas, batidos y gachas de avena en lugar de comidas principales, acompañados de una pequeña comida de 200 calorías basada en proteínas y vegetales. Además, bebía al menos tres litros de agua al día y eliminé completamente el alcohol. Aunque no fui al gimnasio, me aseguré de caminar 10.000 pasos diarios," señaló Gemma.



Los resultados no se hicieron esperar: "En mi primera semana, perdí casi 3 kilos. La segunda semana fueron otros 5 kilos. No podía creer lo rápido que estaba funcionando. Dos semanas después, ya había perdido 11 kilos," confesó.

Cómo le afectó este gran cambio en su autoestima

La determinación de Gemma por conseguir su objetivo, la llevó a lograrlo en marzo, cinco meses antes de su boda. En total, consiguió perder 20 kilos y reducir 4 tallas de vestido en solo 10 semanas. Pero el impacto no fue únicamente físico. Gemma también notó un gran cambio en su autoestima y confianza: "Perder peso fue transformador. Antes me escondía detrás de ropa suelta y me sentía incómoda en mi propia piel. Ahora me siento segura, elijo prendas que realmente me gustan y he recuperado la confianza para disfrutar de cada momento."