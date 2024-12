Soy gastroenterólogo y este es el superalimento que añado al café para mejorar mi digestión y bienestar

¿Sabías que con un simple toque extra puedes transformar tu café en una bebida llena de beneficios para la salud? Algunos expertos en salud digestiva y nutrición han revelado cómo ciertos ingredientes no solo potencian el sabor de tu café, sino que también cuidan tu intestino, mejoran la circulación y te ayudan a mantenerte enérgico durante el día.

Más allá de ser un estimulante, el café puede beneficiar tu salud cardiovascular cuando se consume con moderación. Según estudios de Johns Hopkins Medicine, uno de los sistemas de salud y centros académicos más destacados de Estados Unidos vinculado a la Universidad Johns Hopkins, beber entre una y dos tazas al día puede reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca, siempre que no se superen las tres tazas.



“La clave está en la cantidad: entre una y tres tazas diarias es lo ideal. Más allá de esa dosis, el efecto puede ser contraproducente”, explica la cardióloga Nikki Bart, del Victor Chang Cardiac Research Institute, en declaraciones recogidas por Gala.

El superalimento que recomiendan los expertos para enriquecer tu café

Una excelente manera de darle un giro saludable a tu café es añadir cacao. Este ingrediente, conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, no solo mejora los niveles de azúcar en sangre, sino que también relaja los vasos sanguíneos, ayudando a reducir la presión arterial.



“Los flavonoles presentes en el cacao reducen la inflamación y mejoran la circulación sanguínea, lo que beneficia tanto al corazón como a la salud en general”, señala Colette Micko, dietista-nutricionista. Además de su perfil nutricional, el cacao añade un sabor delicioso que complementa perfectamente la intensidad del café.

El toque saludable para mejorar tu digestión, según los expertos

Según el gastroenterólogo Will Bulsiewicz, incorporar especias como la canela a tu café no solo potencia el sabor, sino que también ayuda a calmar la inflamación intestinal. “La canela es una elección fantástica: su dulzura natural y su capacidad para combinar con otras especias la convierten en una opción ideal. Puedes espolvorearla directamente en tu taza o añadirla al café molido antes de prepararlo”, recomienda el especialista a través de sus redes sociales.



Pero la canela no es la única opción. La cúrcuma y el jengibre, conocidos por su riqueza en antioxidantes, son otras especias que pueden multiplicar los beneficios de tu bebida. Estas no solo aportan un sabor cálido y especiado, sino que también ayudan a proteger el sistema digestivo y a reducir la inflamación.