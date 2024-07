Una experta desvela los dos alimentos que ayudan a combatir la flacidez y las arrugas

La alimentación es la mejor medicina preventiva, también para tu piel. te contamos los principales alimentos que te ayudarán a mantenerla joven y sin flacidez.

Nadie escapa del paso de los años. Pero aunque las arrugas y la flacidez de la piel sea una realidad contra la que no se puede luchar, sí que está en nuestra mano retrasar ese momento tanto como sea posible. Y esto no solo se consigue con los tratamientos y las cremas, sino que, según la nutricionista María José Crispín, una dieta en la que se incluyan con regularidad determinados alimentos, puede jugar un importante papel.



En este sentido, la experta señala que la flacidez viene dada por la pérdida de sujeción del tejido muscular, que está compuesto esencialmente por aminoácidos, de ahí que sea de extrema importancia mantener un consumo suficiente de proteínas. Este macronutriente es el que va a permitir que el tejido muscular no se pierda o se debilite, y en consecuencia, va a favorecer que la flacidez tarde más tiempo en aparecer.

Los principales alimentos que pueden ayudarte

En cuanto a la piel, la elastina y el colágeno son responsables máximos de su elasticidad. Por lo tanto, para lograr el objetivo de retrasar la aparición de arrugas es necesario consumir alimentos que favorezcan su creación. Estos alimentos deben ser ricos en magnesio, vitamina C y proteínas y minerales.



Entre los que la nutricionista recomienda con este propósito se encuentran los cítricos, el tomate, los pimientos, la lechuga, los cereales integrales, los frutos secos y el chocolate negro. También recomienda incluir en la dieta con bastante frecuencia otros como el brócoli, el salmón, las semillas de lino, las sardinas el pepino o las zanahorias.



El zinc es un importante mineral que ayuda a la síntesis de colágeno, y como recomendación, esta especialista aboga por incluir dos alimentos ricos en zinc, como el coco y las espinacas, que pueden marcar una gran diferencia a la hora de mantener una piel más firme y en mejor estado.

Qué hacer para mantener un aspecto más juvenil

En definitiva, aunque la flacidez y las arrugas son inevitables, está en tu mano conseguir que sea lo más tarde posible. Para ello lo conveniente es seguir una estrategia con varios frentes. Uno, evidentemente, es el del cuidado de la piel por medio de las cremas y tratamientos faciales que resulten más efectivos, pero no hay que dejar de lado ni la alimentación ni el ejercicio físico. Y el control del estrés es otro de los factores que ayuda a que la piel no sufra un desgaste prematuro.



Dos actividades que pueden ayudarte a lograr este objetivo son bien sencillas y no requieren esfuerzo. Una es descansar lo suficiente, durmiendo un mínimo de 7-8 horas diarias, y otra es caminar al menos 60 minutos cada día. El cocktail para mantener tu piel joven y tersa pasa, por tanto, por pasear una hora diaria, dormir al menos 7, llevar una dieta rica en los alimentos que hemos mencionado y ser regular en el cuidado de la piel con los mejores productos a tu alcance.